МВР ще проверява повторно действията на полицаите след инцидента с АТВ в Слънчев бряг

У нас
По разпореждане на министъра Даниел Митов

националното следствие поема разследването тежкото произшествие атв слънчев бряг
Главна дирекция "Национална полиция" започва втора проверка на действията на полицейските органи и длъжностните лица по случая с тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг на 14 август. Това съобщават от вътрешното министерство на сайта си.

Проверката е по разпореждане на министър Даниел Митов и е във връзка с подаден сигнал от близки на пострадалите.

Първата проверка относно действията на полицията по случая бе разпоредена от директора на ОД МВР - Бургас старши комисар Владимир Маринов.

