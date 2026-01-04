БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Силният вятър прекърши борове в курорта Боровец (СНИМКИ)
Временно спират автобусите до Витоша заради ураганен вятър
ЗАПАЗЕНИ

Гръцките фермери решиха да блокират движението в четвъртък и петък

По света
Приключи и националната среща на гръцките фермери. Те решиха единодушно в четвъртък и петък да блокират напълно движението на автомобили в страната.

Съобщават, че имат готовност да прекъснат достъпа и до пристанища и летища. На всички гранични пунктове ще спрат движението както на товарни камиони, така и на леки автомобили.

Ръководителите на протестите заявиха след срещата, че няма да отстъпят докато не получат решение на всички искания от правителството.

От днес на много места възстановиха блокадите на централни пътища, но оставиха отворени обходните маршрути.

