БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в...
Чете се за: 00:52 мин.
Втори бус с 24 мигранти заловиха гранични полицаи от Царево
Чете се за: 02:02 мин.
Президентът Румен Радев: Категорично не приемам...
Чете се за: 03:40 мин.
Недоволството в Плевен: РЗИ ни обяснява, че водата е...
Чете се за: 03:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

 

Борбата за живота на 4-годишния Мартин продължава в „Пирогов“: Състоянието му остава тежко

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Запази

Полетът от Бургас до София продължи около час и половина

остава тежко състоянието годишния мартин блъснат атв слънчев бряг
Слушай новината

Медицински хеликоптер транспортира от Буграс до София детето, ударено от АТВ в Слънчев бряг. 4-годишният Мартин беше настанен в реанимацията на бургаската болница на 14 август.

Moмчето е с тежка черепно-мозъчна травма. Няма пряка опасност за живота му. Въздушна линейка от базата в Сливен летя до Бургас, за да вземе детето. Полетът до София продължи около час и половина. Линейка на столичната спешна помощ транспортира момчето до "Пирогов".

д-р Светозар Георгиев, зам.-директор на УМБАЛ - Бургас: "Колегите са преценили, че може да се извърши такъв транспорт. Той не е на такава височина, която евентуално промяната на налягането би потиснало мозъчната дейност, би предизвикало усложнения. Смятаме, че няма да има проблем."

Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг, излетя към "Пирогов"

д-р Светозар Георгиева, зам.-директор на УМБАЛ - Бургас: "Детето постъпи в дълбока кома. Доказана е тежка черепно-мозъчна травма. То беше на интензивно лечение, включително индуцирано, на вливания, няколко дни. Поради подобряване на състоянието беше екстубирано, но продължиха вливанията. Имаше симптоми, че може да започне едно по-бързо възстановяване, каквото ние сме отчитали, многократно, особено при деца. При тях и влошаването и подобряването е много по-бързо, отколкото при възрастни."

Така заради липсата на подобрение, от бургаската болница правят консултация с националния консултант по детска реанимация проф. Николай Младенов. В последствие е създадена организация за транспортирането му в "Пирогов".

д-р Светозар Георгиев, зам.-директор на УМБАЛ - Бургас: "Разчитаме, че там ще има по-добри условия, както за продължаване на лечението, така и за екзактна диагностика, която ще покаже по-ясно и категорично областите на главен мозък, които са травмирани. Надяваме се на по-бързо възстановяване с усилията на колегите от централна реанимация в "Пирогов". Състоянието е такова, каквото го коментирахме от няколко дни. Няма пряка опасност за живота му. Просто няма го това подобрение, което на нас ни се искаше да започне при детето. Да стане по-отчетливо, да започне да се храни, да започне да комуникира. Дори коментирахме извеждането му извън реанимация, но за жалост не се стигна до там".

Д-р Георгиев обясни, че детето не е контактно. Продължава да е в повърхностна кома, не е дълбока кома.

#инцидент в Несебър #УМБАЛСМ "Пирогов" #АТВ

Последвайте ни

ТОП 24

Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
1
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
3
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг, излетя към "Пирогов"
4
Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг,...
Локализиран е пожарът в квартал "Кръстова вада" в София
5
Локализиран е пожарът в квартал "Кръстова вада" в София
В сравнение с 2024 година: Пожарите в страната изпепелиха три пъти повече територии в Югозапада
6
В сравнение с 2024 година: Пожарите в страната изпепелиха три пъти...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
2
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
3
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
5
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
6
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...

Още от: У нас

Значението на транспортните връзки и осигуряването на кадри за бизнеса бяха сред темите на зрелостните изпити
Значението на транспортните връзки и осигуряването на кадри за бизнеса бяха сред темите на зрелостните изпити
Задържаха учител педофил в София Задържаха учител педофил в София
Чете се за: 00:20 мин.
Сирийски граждани у нас протестираха пред МВР с искане за по-бързо издаване на визи за семействата им Сирийски граждани у нас протестираха пред МВР с искане за по-бързо издаване на визи за семействата им
Чете се за: 01:05 мин.
20-годишен загина при катастрофа в село Сбор 20-годишен загина при катастрофа в село Сбор
Чете се за: 00:52 мин.
Парк "Вранa" официално премина под управлението на Областна администрация - София Парк "Вранa" официално премина под управлението на Областна администрация - София
Чете се за: 02:00 мин.
75-сантиметрови мини магаренца са новите обитатели в бургаския зоопарк (СНИМКИ) 75-сантиметрови мини магаренца са новите обитатели в бургаския зоопарк (СНИМКИ)
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Борбата за живота на 4-годишния Мартин продължава в „Пирогов“: Състоянието му остава тежко
Борбата за живота на 4-годишния Мартин продължава в...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Президентът Румен Радев: Категорично не приемам внушенията, че саботирам работата на правителството Президентът Румен Радев: Категорично не приемам внушенията, че саботирам работата на правителството
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Млада жена почина след раждане в болница в Русе Млада жена почина след раждане в болница в Русе
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
75-сантиметрови мини магаренца са новите обитатели в бургаския зоопарк (СНИМКИ) 75-сантиметрови мини магаренца са новите обитатели в бургаския зоопарк (СНИМКИ)
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Втори бус с 24 мигранти заловиха гранични полицаи от Царево
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Красимир Георгиев от АКАБ: Изпитът на Виктор Илиев е проформа
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Вербуване, саботаж и шпионаж: Украински тийнейджъри в капана на...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Парк "Вранa" официално премина под управлението на...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ