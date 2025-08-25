Борбата за живота на 4-годишния Мартин продължава в „Пирогов“: Състоянието му остава тежко

Медицински хеликоптер транспортира от Буграс до София детето, ударено от АТВ в Слънчев бряг. 4-годишният Мартин беше настанен в реанимацията на бургаската болница на 14 август.

Moмчето е с тежка черепно-мозъчна травма. Няма пряка опасност за живота му. Въздушна линейка от базата в Сливен летя до Бургас, за да вземе детето. Полетът до София продължи около час и половина. Линейка на столичната спешна помощ транспортира момчето до "Пирогов".

д-р Светозар Георгиев, зам.-директор на УМБАЛ - Бургас: "Колегите са преценили, че може да се извърши такъв транспорт. Той не е на такава височина, която евентуално промяната на налягането би потиснало мозъчната дейност, би предизвикало усложнения. Смятаме, че няма да има проблем."

д-р Светозар Георгиева, зам.-директор на УМБАЛ - Бургас: "Детето постъпи в дълбока кома. Доказана е тежка черепно-мозъчна травма. То беше на интензивно лечение, включително индуцирано, на вливания, няколко дни. Поради подобряване на състоянието беше екстубирано, но продължиха вливанията. Имаше симптоми, че може да започне едно по-бързо възстановяване, каквото ние сме отчитали, многократно, особено при деца. При тях и влошаването и подобряването е много по-бързо, отколкото при възрастни."

Така заради липсата на подобрение, от бургаската болница правят консултация с националния консултант по детска реанимация проф. Николай Младенов. В последствие е създадена организация за транспортирането му в "Пирогов".

д-р Светозар Георгиев, зам.-директор на УМБАЛ - Бургас: "Разчитаме, че там ще има по-добри условия, както за продължаване на лечението, така и за екзактна диагностика, която ще покаже по-ясно и категорично областите на главен мозък, които са травмирани. Надяваме се на по-бързо възстановяване с усилията на колегите от централна реанимация в "Пирогов". Състоянието е такова, каквото го коментирахме от няколко дни. Няма пряка опасност за живота му. Просто няма го това подобрение, което на нас ни се искаше да започне при детето. Да стане по-отчетливо, да започне да се храни, да започне да комуникира. Дори коментирахме извеждането му извън реанимация, но за жалост не се стигна до там".

Д-р Георгиев обясни, че детето не е контактно. Продължава да е в повърхностна кома, не е дълбока кома.