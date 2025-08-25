БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Сирийски граждани у нас протестираха пред МВР с искане за по-бързо издаване на визи за семействата им

Елиана Димитрова
Според организаторите на протеста през последните месеци консулствата на България в Турция, Йордания и Ливан отказват визи на роднините им с неоснователни оправдания

Сирийски граждани у нас протестираха пред Министерството на външните работи с искане за по-бързо издаване на визи за техните семейства.

Според организаторите на протеста през последните месеци консулствата на България в Турция, Йордания и Ливан отказват визи на роднините им с неоснователни оправдания, забавят с месеци разглеждането на кандидатурите и игнорират съдебни решения. Протестиращите казаха, че благодарение на българското правителство им е осигурен подслон, но искат да се съберат със семействата си поне докато държавата им не се стабилизира.

От министерството на външните работи отговориха на запитване на "По света и у нас", че България като член на ЕС и Шенгенското пространство прилага стриктен контрол върху миграционните процеси включително при разглеждането на заявления за визи. Издаването на виза не е право и може да бъде отказано, казаха от министерството и добавиха, че решението е суверенно.

