ИЗВЕСТИЯ

Валежи и гръмотевици днес, затопляне и слънчево време от вторник

Чете се за: 02:02 мин.
У нас
По-внушителни ще са в Източна България

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Облачността ще продължи да се увеличава. Много ще са районите с валежи днес. По-внушителни ще са в Източна България, в отделни райони там ще прегърми, докато в северозападните части от страната облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно слънчево време.

Ще духа до умерен северозападен, в Източна България югоизточен вятър. Температури ще са предимно от 25° до 30°, по морето от 24° до 27°.

Още през нощта валежите навсякъде ще спрат и облачността ще намалее. Вятърът от северозапад ще отслабне, на места и ще стихне. През деня ще е слаб, предимно от север-североизток. От утре започва нова серия от слънчеви дни. Ще има временни увеличения на облачността, по-значителни в Южна България, но съществени валежи не са планирани. Започва и затопляне - максималните температури ще са между 26° и 31°, в София около 26°.

По морето - 25°-28°. Там също ще е слънчево, около и след обяд с по-значителни увеличения на облачността, валежи не се очакват. Вълнението на морето ще се успокои. Ще духа до умерен югоизточен вятър. Температурата на морската вода е 25°-26°.

Подобна ще е ситуацията и в планините: И там ще е слънчево, с по-значителни временни увеличения на облачността в следобедните часове. Не че и там е напълно изключено да превали, но дори случайността да се случи, количествата няма да са съществени. Ще духа до умерен вятър с посока от север-северозапад.

През следващите дни до събота постепенно, но сигурно, ще се завръщаме към слънчевото и горещо статукво. Вятърът ще е предимно слаб, в източната половина от страната по-често умерен. Температурите упорито ще се повишават и до събота максималните ще достигнат диапазона от 32° до 37°.

