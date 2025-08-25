БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Втори бус с 24 мигранти заловиха гранични полицаи от Царево
Президентът Румен Радев: Категорично не приемам...
Недоволството в Плевен: РЗИ ни обяснява, че водата е...
Президентът Румен Радев: Категорично не приемам внушенията, че саботирам работата на правителството

У нас
Снимка: БТА
"Категорично не приемам внушенията, че саботирам работата на правителството. Как ги саботирам, като в началото на годината успях да убедя стратегически инвеститор като "Райнметал", за който управляващите могат само да мечтаят, да инвестира тук огромен финансов ресурс и върхови технологии в нашата отбранителна индустрия. Днес те са в Германия за тази инвестиция, която аз съм осигурил като подарък на правителството. И в същото време говорят, че ги саботирам. Аз ще продължа да го правя за страната независимо кое е правителството и дали е компрометирано", заяви президентът Румен Радев.

Темата за главния секретар на МВР и председателя на ДАНС коментира така: "2 месеца правителството мълча за моето предложение за началника на НСО, което опровергава претенциите за спешност при назначаване на службите. Посланиците са съгласувани миналата седмица най-сетне пакетно - така, както трябва да бъде, но с компромиси от моя страна, защото аз продължавам да чакам техните предложения за ключови столици като Вашингтон - трябва да има име и искам да призова тази тенденция за временно управляващи посолствата да не се превръща в норма".

Държавният глава посети днес Националния археологически институт с музей към Българската академия на науките, където разгледа временната експозиция "С една глава по-висока. Втората статуя от Хераклея Синтика".

Изложбата представя втората открита статуя в античния град край село Рупите, която бе намерена след разкопки от екипа на проф. д-р Людмил Вагалински през 2024 г. През последните месеци реставратори от НАИМ-БАН и скулптори от Националната художествена академия извършиха комплексен процес по укрепване, почистване и възстановяване на мраморния паметник, престоял в земята повече от 1600 години.

Румен Радев ще разгледа и временната експозиция "Блясъкът на елинистическото злато – повелителят на Сакар", която включва находки от тракийско погребение, разкрито в землището на село Капитан Петко войвода, община Тополовград.

