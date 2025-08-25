БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в...
Чете се за: 00:52 мин.
Втори бус с 24 мигранти заловиха гранични полицаи от Царево
Чете се за: 02:02 мин.
Президентът Румен Радев: Категорично не приемам...
Чете се за: 03:22 мин.
Недоволството в Плевен: РЗИ ни обяснява, че водата е...
Чете се за: 03:15 мин.

Борислав Младенов: Шокиран и щастлив съм от това, което се случи

Чете се за: 04:50 мин.
Български баскетбол
Готов съм да покажа, че заслужавам място в отбора, заяви българският национал, който подписа с Апоел Тел Авив.

борислав младенов шокиран щастлив съм случи
Борислав Младенов подчерта, че все още е шокиран от своя трансфер в посока Апоел Тел Авив. Крилото и дебютантът в Евролигата си стиснаха ръцете за следващите три години, а той се превърна в третия българин, който ще играе в турнира на богатите след Александър Везенков.

Българският национал бе на линия за първата официална тренировка на израелците, които от следващия сезон ще домакинстват в София по време на мачовете от най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент. Младенов бе видимо развълнуван, но коментира, че ще се бори за своето място в редиците на действащите шампиони в Еврокъп.

Все още съм щастлив и шокиран от това, което се случи. Още съм малко шокиран от това, което се случва в последните дни, но съм супер щастлив и ще гледам да дам максимума, за да покажа, че мога да остана в отбора.

Предложението дойде след мачовете, говорих с тях и нещата се случиха“, лаконичен бе той по тази тема.

„Вероятно моето представяне в предварителните квалификации с националния отбор би трябвало да е повлияло, за да ме потърсят, но и това, че Росен Барчовски ми даде шанс и момчетата ми помогнаха да играя по този начин. Всичко е малко или много благодарение на тях“, сподели най-новото попълнение на израелците.

Националът коментира и информациите дали ще бъде преотстъпен на австрийския Виена за следващия сезон.

В момента не мога да кажа как ще се случи това, в отбора ще решат. Запознах се с моите нови съотборници. Супер готини хора са, нивото е високо, те ме предразположиха да се чувствам добре около тях и всичко е супер.

Синът на Георги Младенов сподели и първите си впечатления от старши треньора на тима от Тел Авив в лицето на Димитрис Итудис.

„Треньорът ме посрещна добре, не сме говорили кой знае какво. Това е друго ниво, друг начин на работа и държание, което е супер професионално. Няма какво друго да кажа, още съм в шок, всичко е като сън, честно казано. От едно нещо в друго, животът ти се променя за секунди. Готов съм да се опитам да направя максималното да покажа, че заслужавам да остана тук. Бях доста развълнуван, но това ни е първата официална тренировка, нямам търпение да започна този нов път в живота ми.“

Той говори и за домакинските мачове на дебютанта в Евролигата, които ще се изиграят в София.

„Ще е уникално да има мачове от Евролигата в България, трябва да се чувстваме супер от това, което ще получи българският баскетбол. Апоел Тел Авив е голям отбор, знаете с какви играчи и треньор разполага. Това трябва да е радост и удоволствие за феновете, младите момчета, които искат да започнат да играят баскетбол.“

Относно евентуалният български дуел с Александър Везенков и Олимпиакос, бившият играч на Левски, отговори така:

Сашо е пример за мен. Както виждате това, е играч, който е постоянно в залата и тренира. Доказа се като най-добрия играч в Европа. Той е пример за мен как трябва да работя и какво трябва да правя, за да бъда на високо ниво.“

„Искам да благодаря на всички хора, които бяха до мен и ме подкрепяха, даваха ми кураж. Разбира се, искам да благодаря и на тези, които не вярваха в мен. Те лично ми дадоха мотивация да работя всеки ден още по-здраво. Искам да благодаря главно на себе си, че не се отказах и че продължих да гоня своите мечти. Честно казано, за момента не съм постигнал нищо, това е просто стъпка в моята кариера, в която трябва да работя още по-здраво, да съм постоянен и да давам максимума“, отбеляза Младенов.

Повече от интервюто с Борислав Младенов гледайте във видеото!

#Евролига 2025/26 #БК Апоел Тел Авив #Борислав Младенов

