Официално: Борислав Младенов облича екипа на отбор в Евролигата

Борислав Младенов осъществи най-солидния си трансфер в кариера. Пътят на българския национал ще продължи в елита на Израел. Крилото е най-новото име в селекцията на Апоел Тел Авив, анонсираха днес официално от клуба. Той и участникът в Евролигата, който през следващия сезон ще играе своите домакински мачове в София, постигнаха съгласие за следващите три години. Според BGbasket.com българинът ще бъде преотстъпен в австрийския Виена по всяка вероятност, който от 2025/2026 ще дебютира в Адриатическата лига.

По-рано през деня Константин Папазов загатна в предаването "Арена спорт" пред БНТ за въпросния трансфер на родния баскетболен национал в посока отбор от най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент.

מועדון הכדורסל הפועל "IBI” תל אביב מודיע על החתמתו של הגארד/פורוורד הבולגרי בוריסלב מלאדנוב (בן 25, 2.02 מ׳), שיצטרף עד לתום עונת 2027/28.



במהלך תקופת קדם העונה יתאמן מלאדנוב עם הקבוצה ויעבור הערכה מקצועית כחלק מההכנות לעונה החדשה.



בעונה האחרונה נמנה מלאדנוב עם מצטייני הליגה… pic.twitter.com/wvxIGpit8c — Hapoel Tel Aviv BC (@HapoelTLVBC) August 24, 2025

Младенов даде ход на 2024/2025 в Миньор 2015, присъединявайки се към отбора в началото на септември. Припомняме, че роденият в София играч играеше с отворен договор, но това не го спря да се превърне в топреализатор за „чуковете“. Все пак синът на Георги Младенов и „жълто-черните“ сложиха край на своите взаимоотношения в средата на февруари, когато си тръгна и неговият баща, който бе освободен от клуба.

Националът подсили Левски в края на въпросния месец и не се нуждаеше от много време, за да намери своето място. Неговите усилия допринесоха за класирането в първия кръг от плейофите на НБЛ и за четвъртфиналите в турнира за Купата на България.

На името на Младенов финишира средни показатели от 21.2 точки, 7.5 борби и 3.5 асистенции за 26 мача с екипите на Миньор и Левски.

Така той прекара своя втори период при „сините“, след като бранеше цветовете им през 2019/2020. На сметката си със столичния отбор има една Купа на България.

Преди това 25-годишният баскетболист се подвизаваше в италианските Римини, Виртус Имола и Латина. 200-сантиметровият стрелец стана шампион в трета италианска дивизия при периода си в Римини.