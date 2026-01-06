Добър Милър-Макинтайър, но Цървена звезда преклони глава в Евролигата (ВИДЕО)

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Спорт
Българският национал имаше своите моменти за сърбите, които не успяха да добавят още един успех на сметката си в турнира на богатите.

Коди Милър-Макинтайър
Снимка: gong.bg
Коди Милър-Макинтайър имаше своите моменти, но Цървена звезда преклони глава за девети път в Евролигата. Американецът с български паспорт и неговите съотборници не успяха срещу Валенсия след 89:106 в мач от 20-ия кръг. В зала "Александър Николич" баскетболистите на Саша Обрадович допуснаха сериозно изоставане още през първото полувреме и въпреки по-доброто лице, показано през второто, не намериха сили да спрат играчите на Педро Мартинез, които записаха четвърти последователен успех в турнира на богатите.

Милър-Макинтайър бе селектиран в стартовата петица и загатна за своите възможности през третата и четвърта част. Българският национал постави името си сред реализаторите, но дори това не помогна на сърбите. Гардът завърши с 13 точки, 3 борби, 3 асистенции за 31 игрови минути. При стрелбата си гардът бе 1/1 от средно разстояние, 3/5 зад дъгата и 2/2 от линията за изпълнение на наказателни удари.

"Звездашите" се заемат десетата позиция в подреждането на най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент с 11 успеха и 9 поражения, а испанците се наредиха на второто място с 14 успеха и 6 поражения. На 9 януари (петък) Милър-Макинатайър и компания ще имат гостуване на Жалгирис Каунас. От своя страна Валенсия ще бъде домакин на Монако ден по-рано.

Краят не предвещаваше подобен край, тъй като размяната на точни стрелби се превърна в основен фактор на старта. Чима Монеке, Никола Калинич и Донатас Мотеюнас имаха какво да предложат в нападение за гостите, а от другата страна Бранку Бадио и Камерън Тейлър отвръщаха на удара. Гостите включиха на друга скорост в офанзивен план и статуквото бе нарушено, за да се изстрелят с 14 точки напред след 10 минути игра.

Жан Монтеро взе нещата в свои ръце през следващата част и запази двуцифрения актив на испанците. Сърбите трудно намираха начини да отговорят на предизвикателството и „портокалите“ се изстреляха на голямата почивка при 54:37.

Джоедан Нуора и Монеке се активизираха при подновяването на играта, когато „звездашите“ почти стопиха изоставането си. Последва светкавичен отговор на Омари Мур, Бракстън Кей и Монтеро, които върнаха спокойствието на „оранжевите“ за аванс от 13 точки в края на предпоследния период.

Гостите стартираха силно и финалната десетка, а това предосави възможността да направят разликата в своя полза още по-солидна. До края тимът от Белград не бе в състояние за нов щурм и трябваше да се примири с поражението.

Джордан Нуора приключи с 22 точки и 4 точни стрелби зад дъгата за сърбите. Джаред Бътлър записа 16 и 9 асистенции, Чима Монеке има 15 и 9 борби.

Жан Монтеро блесна за Валенсия с 25 точки. Бранко Бадио и Омари Мур прибавиха по 15, Бракстън Кей има 10 и 6 борби.

#Евролига 2025/26 #Коди Милър-Макинтайър #БК Цървена звезда #БК Валенсия

