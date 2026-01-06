Добър Милър-Макинтайър, но Цървена звезда преклони глава в Евролигата (ВИДЕО)

Коди Милър-Макинтайър имаше своите моменти, но Цървена звезда преклони глава за девети път в Евролигата. Американецът с български паспорт и неговите съотборници не успяха срещу Валенсия след 89:106 в мач от 20-ия кръг. В зала "Александър Николич" баскетболистите на Саша Обрадович допуснаха сериозно изоставане още през първото полувреме и въпреки по-доброто лице, показано през второто, не намериха сили да спрат играчите на Педро Мартинез, които записаха четвърти последователен успех в турнира на богатите.

Милър-Макинтайър бе селектиран в стартовата петица и загатна за своите възможности през третата и четвърта част. Българският национал постави името си сред реализаторите, но дори това не помогна на сърбите. Гардът завърши с 13 точки, 3 борби, 3 асистенции за 31 игрови минути. При стрелбата си гардът бе 1/1 от средно разстояние, 3/5 зад дъгата и 2/2 от линията за изпълнение на наказателни удари.

"Звездашите" се заемат десетата позиция в подреждането на най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент с 11 успеха и 9 поражения, а испанците се наредиха на второто място с 14 успеха и 6 поражения. На 9 януари (петък) Милър-Макинатайър и компания ще имат гостуване на Жалгирис Каунас. От своя страна Валенсия ще бъде домакин на Монако ден по-рано.

Краят не предвещаваше подобен край, тъй като размяната на точни стрелби се превърна в основен фактор на старта. Чима Монеке, Никола Калинич и Донатас Мотеюнас имаха какво да предложат в нападение за гостите, а от другата страна Бранку Бадио и Камерън Тейлър отвръщаха на удара. Гостите включиха на друга скорост в офанзивен план и статуквото бе нарушено, за да се изстрелят с 14 точки напред след 10 минути игра.

Жан Монтеро взе нещата в свои ръце през следващата част и запази двуцифрения актив на испанците. Сърбите трудно намираха начини да отговорят на предизвикателството и „портокалите“ се изстреляха на голямата почивка при 54:37.

Джоедан Нуора и Монеке се активизираха при подновяването на играта, когато „звездашите“ почти стопиха изоставането си. Последва светкавичен отговор на Омари Мур, Бракстън Кей и Монтеро, които върнаха спокойствието на „оранжевите“ за аванс от 13 точки в края на предпоследния период.

Гостите стартираха силно и финалната десетка, а това предосави възможността да направят разликата в своя полза още по-солидна. До края тимът от Белград не бе в състояние за нов щурм и трябваше да се примири с поражението.

Джордан Нуора приключи с 22 точки и 4 точни стрелби зад дъгата за сърбите. Джаред Бътлър записа 16 и 9 асистенции, Чима Монеке има 15 и 9 борби.

Жан Монтеро блесна за Валенсия с 25 точки. Бранко Бадио и Омари Мур прибавиха по 15, Бракстън Кей има 10 и 6 борби.