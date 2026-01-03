БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река...
Чете се за: 03:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Милър-Макинтайър и Цървена звезда се оказаха непреодолимо препятствие за Анадолу Ефес (ВИДЕО)

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:35 мин.
Спорт
Запази

Българският национал не бе далече от дабъл-дабъл, а сърбите поставиха отлично начало на годината в Евролигата.

милър макинтайър цървена звезда оказаха непреодолимо препятствие анадолу ефес видео
Снимка: KK Crvena zvezda Meridianbet/X
Слушай новината

Коди Милър-Макинтайър и Цървена звезда стартираха на висота новата календарна година в Евролигата. Американецът с български паспорт и неговите съотборници не срещнаха затруднения срещу Анадолу Ефес след 87:65 в мач от 19-ия кръг. В Баскетболния център за развитие в Истанбул сърбите наклониха везните в своя полза още през първото полувреме, спечелено с 43:25, нанасяйки трето последователно поражение на турците в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент.

Милър-Макинтайър намери място в стартовата петица, както по традиция. Българският национал остана далече от традиционното си представяне в нападение, но присъствието му не остана незабелязано. Гардът завърши с 2 точки, 7 борби, 9 асистенции и 1 открадната топка за 27 минути, в които престоя на паркета. При стрелбата си гардът бе 1/2 от близка дистанция и 0/2 зад дъгата.

Момчетата на Саша Обрадович заемат деветото място с 11 победи и 8 загуби, а баскетболистите на Пабло Ласо се намират на незавидната 17-та позиция с 6 успеха и 13 поражения. На 6 януари (вторник) Милър-Макинтайър и компания ще бъдат домакини на Валенсия. От своя страна Анадолу ще приеме Париж ден по-късно.

Размяната на серии се превърна във водеща на старта. Впоследствие Джордан Нуора и Ибука Изундо взеха нещата в свои ръце, за да нарушат статуквото и да изстрелят гостите със 7 точки след 10 минути игра.

Усилията на Кай Джоунс осигуриха известен импулс на домакините за начало на втората част. Последва бърз отговор на сърбите чрез Чима Монеке, Семи Оджелей и Нуора, за да се изстрелят при 43:25 на голямата почивка.

„Звездашите“ не дадоха заден ход и при подновяването на играта, когато авансът им придоби още по-солидни размери с помощта на Джаред Бътлър, Монеке и Оджелей. До края на третата част турците нямаха верен ход и тимът от Белград си осигури актив от 25 точки. Така интригата отдавна се беше изпарила и единствената такава във финалната десетка бе само какъв ще е крайният резултат.

Джордан Нуора записа 24 точки, 5 борби и 5 успешни стрелби от далечна дистанция. Чима Монеке приключи с 16 и 8 овладени под двата ринга топки, Ибука Изундо и Семи Оджелей (5 асистенции) отбелязаха по 11. Джаред Бътлър регистрира 10 точки и 6 завършващи подавания.

Ник Уайър-Баб отвърна за Анадолу със 17 точки, 6 борби и 5 откраднати топки. Коу Слайдър наниза 13 точки, Кай Джоунс добави 11.

Свързани статии:

Александър Везенков вдъхнови Олимпиакос за успех над Панатинайкос
Александър Везенков вдъхнови Олимпиакос за успех над Панатинайкос
Александър Везенков изигра ключова роля за победата на Олимпиакос...
Чете се за: 01:30 мин.
#Евролига 2025/26 #БК Анадолу Ефес #Коди Милър-Макинтайър #БК Цървена звезда

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
2
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
3
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
4
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
5
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Баскетбол

Рилски спортист надви лидера Балкан за победоносно начало на годината в НБЛ
Рилски спортист надви лидера Балкан за победоносно начало на годината в НБЛ
Академик привлече нов чуждестранен баскетболист Академик привлече нов чуждестранен баскетболист
Чете се за: 01:22 мин.
Дончич отново попадна под светлините на прожекторите при късен обрат за Лейкърс (ВИДЕО) Дончич отново попадна под светлините на прожекторите при късен обрат за Лейкърс (ВИДЕО)
Чете се за: 04:47 мин.
Спартак Плевен неутрализира Миньор 2015 Спартак Плевен неутрализира Миньор 2015
Чете се за: 04:02 мин.
Загуба за Йордан Минчев и Кемниц в Германия Загуба за Йордан Минчев и Кемниц в Германия
Чете се за: 01:17 мин.
Везенков се погрижи за 12-та победа на Олимпиакос в Гърция Везенков се погрижи за 12-та победа на Олимпиакос в Гърция
Чете се за: 02:45 мин.

Водещи новини

На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река Тунджа
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река Тунджа
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден! Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Арх. Богдана Панайотова след подадената оставка: Разбрах, че няма място за мен там Арх. Богдана Панайотова след подадената оставка: Разбрах, че няма място за мен там
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ