Милър-Макинтайър и Цървена звезда се оказаха непреодолимо препятствие за Анадолу Ефес (ВИДЕО)

Коди Милър-Макинтайър и Цървена звезда стартираха на висота новата календарна година в Евролигата. Американецът с български паспорт и неговите съотборници не срещнаха затруднения срещу Анадолу Ефес след 87:65 в мач от 19-ия кръг. В Баскетболния център за развитие в Истанбул сърбите наклониха везните в своя полза още през първото полувреме, спечелено с 43:25, нанасяйки трето последователно поражение на турците в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент.

Милър-Макинтайър намери място в стартовата петица, както по традиция. Българският национал остана далече от традиционното си представяне в нападение, но присъствието му не остана незабелязано. Гардът завърши с 2 точки, 7 борби, 9 асистенции и 1 открадната топка за 27 минути, в които престоя на паркета. При стрелбата си гардът бе 1/2 от близка дистанция и 0/2 зад дъгата.

Момчетата на Саша Обрадович заемат деветото място с 11 победи и 8 загуби, а баскетболистите на Пабло Ласо се намират на незавидната 17-та позиция с 6 успеха и 13 поражения. На 6 януари (вторник) Милър-Макинтайър и компания ще бъдат домакини на Валенсия. От своя страна Анадолу ще приеме Париж ден по-късно.

Размяната на серии се превърна във водеща на старта. Впоследствие Джордан Нуора и Ибука Изундо взеха нещата в свои ръце, за да нарушат статуквото и да изстрелят гостите със 7 точки след 10 минути игра.

Усилията на Кай Джоунс осигуриха известен импулс на домакините за начало на втората част. Последва бърз отговор на сърбите чрез Чима Монеке, Семи Оджелей и Нуора, за да се изстрелят при 43:25 на голямата почивка.

„Звездашите“ не дадоха заден ход и при подновяването на играта, когато авансът им придоби още по-солидни размери с помощта на Джаред Бътлър, Монеке и Оджелей. До края на третата част турците нямаха верен ход и тимът от Белград си осигури актив от 25 точки. Така интригата отдавна се беше изпарила и единствената такава във финалната десетка бе само какъв ще е крайният резултат.

Джордан Нуора записа 24 точки, 5 борби и 5 успешни стрелби от далечна дистанция. Чима Монеке приключи с 16 и 8 овладени под двата ринга топки, Ибука Изундо и Семи Оджелей (5 асистенции) отбелязаха по 11. Джаред Бътлър регистрира 10 точки и 6 завършващи подавания.

Ник Уайър-Баб отвърна за Анадолу със 17 точки, 6 борби и 5 откраднати топки. Коу Слайдър наниза 13 точки, Кай Джоунс добави 11.