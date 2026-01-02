Александър Везенков вдъхнови Олимпиакос за успех над Панатинайкос

Александър Везенков изигра ключова роля за победата на Олимпиакос над Панатинайкос с 87:82 като гост в голямото гръцко дерби от 19-ия кръг на баскетболната Евролига. Успехът е трети пореден и общо 11-и за тима от Пирея през сезона, докато „зелените“ допуснаха седмата си загуба и десета поредна срещу вечния съперник в турнира.

Българският национал отново беше над всички за своя отбор, като завърши с 24 точки, 9 борби и 1 асистенция за 34 минути, реализирайки и четири тройки. По-рано през деня Везенков бе включен и в идеалната петица на Евролигата за 2025 година.

Олимпиакос доминира в първата четвърт и поведе убедително с 28:13, но Панатинайкос се върна в мача и стигна до равенство още преди почивката. След равностойна трета част, решителните моменти дойдоха в последната четвърт, когато тройки на Везенков и силна серия на гостите наклониха везните в тяхна полза.

Тайлър Дорси добави 21 точки за победителите, докато за Панатинайкос най-резултатен беше Кендрик Нън с 32 точки.

В следващия кръг Олимпиакос ще гостува на Фенербахче на 6 януари, а преди това има визита на Арис в среща от гръцкото първенство.