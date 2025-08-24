БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Задържаха шофьора на буса, превозвал нелегални мигранти в...
Чете се за: 02:30 мин.
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното...
Чете се за: 05:37 мин.

Константин Папазов: Борислав Младенов подписа със силен европейски отбор

Чете се за: 02:40 мин.
Спорт
Баскетболният треньор говори за представянето на България, бъдещето на Росен Барчовски и Борислав Младенов и проблемите в българския баскетбол.

константин папазов борислав младенов подписа отбор евролигата
Баскетболният треньор Константин Папазов разкри, че доскорошният баскетболист на Левски Борислав Младенов е подписал със силен европейски отбор.

Папазов отказа да коментира темата подробно, но увери, че новината ще бъде факт в близкото бъдеще.

"Боби подписа с много голям европейски отбор. Това е изключителен успех за българския баскетбол. Казах, че ако се казва Боби Младенович, ще струва 500 хил. евро. Сбърках само с 5 хил. евро", заяви той в интервю за предаването "Арена спорт".

Бившият национален селекционер коментира представянето на България в последните мачове.

"Генералната причина за представянето на българския национален отбор е в целия български баскетбол. Подценяването предаде всички нас. Проблемът е огромен. Ние сами трябва да си го решим. Проблеми има, когато има търтеи в системата. В кошмара, трябва да се възползваме. Да превърнем дефекта в ефект. Имаме добри млади баскетболисти", допълни Папазов.

Според него обществото не трябва да вини само и единствено наставника Росен Барчовски.

"Един треньор само става по-опитен. Светът на спорта се развива с бясна скорост. Най-лесно е всички да си избършем ръцете с Росен Барчовски. Това е нашата природа, манталитет и народопсихология. Проблемът идва от отношението на държавата към спорта. Не го ползвам като оправдание", добави Папазов.

Бившият баскетболист и треньор на Левски е категоричен, че докато е жив, няма да позволи на отбора да изчезне.

"Отсъствието на Везенков е голям психологически срив. Щом се случи най-лошото, да ударим дъното, трябва да се направи 4-годшишна стратегия. Това трябва да стане от хора, които обичат баскетбола. Ние сме много малко, за да се делим. Баскетболът е 9-а дупка на кавала. Докато дишам и се движа, няма да позволя Левски да го няма. Проблемите в българския баскетбол са вътре, но ще си ги решим сами. Българският спорт ни принуждава се бъдем жертви. Който не е готов да жертва егото си - у дома", завърши Тити Папазов.

Гледайте цялото интервю във видеото.

#Арена спорт #Константин Папазов

