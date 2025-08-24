Симона Пейчева: Художествената гимнастика се превърна в математика

Бившата национална състезателка Симона Пейчева похвали Стилияна Николова за спечеления сребърен медал на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (Бразилия). При гостуването си в предаването „Арена спорт“ по БНТ Пейчева сподели, че е останала приятно изненадана от видимата промяна при Ева Брезалиева.

„Искам да поздравя целия български щаб, успехът е доста голям. Стилияна Николова е едно малко лъвче, което показа своите възможности. Редно е да се възвърнем към позициите, които сме имали. България е държава с много силни традиции в художествената гимнастика. Ева Брезалиева също е с голям успех, игра много добре. На мен много ми харесва как изглежда, свалила е доста килограми“, коментира Пейчева.

Бившата гимнастичка сподели, че Стилияна Николова, според нея, е преодоляла разочарованието от представянето си на Олимпийските игри в Париж миналото лято.

„Като цяло, тя доста трудно преживя Париж, остана ѝ болка заради недоброто представяне на Олимпийските игри. Сега е много мотивирана и целеустремена. Допусна една грешка, но не мисля, че това и реши златния медал. Може би сама се разколеба психически. Смятам, че днес във финалите ще изглади всичките неточности“, убедена е Пейчева.

Бившата гимнастичка похвали и Ева Брезалиева за представянето ѝ не само на шампионата в Бразилия, но и на последните състезания като цяло.

„Отстрани погледнато Ева е по-неконцентрирана, изглежда сякаш не всичко да е на всяка цена. Тя е прецизна, изглежда че прави всичко с лекота. Най-сложното и трудното може да изглежда лесно от страни, но само тя си знае какво и коства да го изпълни по този начин“, категорична е бившата гимнастичка.

Пейчева коментира и шестото място на ансамбъла в многобоя.

„Към днешна дата художествената гимнастика се превърна в математика – една неточност те изкарва извън сметките. Имаме три дебютантки, много силно се представиха на ленти, където заслужиха първа оценка. Видя се напредък от предишните състезания, по-уверени и нахъсани са. Ставаме свидетели на прецедент – Япония да станат световен шампион. Художествената гимнастика се развива вече и в страни, които не са имали такива традиции. Момичета, треньори и специалисти работят по всички показатели. Страни, които не са влизали в осмицата преди, сега вече печелят медали“, добави Пейчева.

Тя похвали и домакините от Бразилия за провеждането на турнира, въпреки забелязаните неточности.

„Имаше някои гафове, но и при тях виждаме прецедент да са във финали. От доста години търсят помощ, включително и от български специалисти. С мен също се свързаха. Успехът им не е случаен, те надграждат през годините. При тях художествената гимнастика е доста напреднала и това е видно“, завърши Симона Пейчева.

Целия разговор със Симона Пейчева вижте във видеото!