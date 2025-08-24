Близо 70 лодки за трафик на мигранти са задържани на "Капитан Андреево"

69 контрабандни надуваеми лодки са задържани на "Капитан Андреево" от началото на годината. Вече втора година по искане на Великобритания българските митници задържат на границата с Турция надуваеми лодки, тъй като те се използват за нелегален трафик на мигранти през Ламанша.

За последните две години на Капитан Андреево са задържани близо 200 лодки без документи, скрити в камиони. Последният случай е отпреди няколко дни, когато в турски тир митничаритe са попаднали на 20 лодки, предвидливо декларирани като разрешени стоки.

"След отварянето на камиона бяха установени 2 палета, на които имаше по 20 огромни пакета, които бяха декларирани като брезент. След разопаковане на първия пакет бе установено, че това са гумени надуваеми лодки с твърд борд и подсилено дъно", каза Красимир Чапкънов – началник на Оперативно звено на МП "Капитан Андреево".

За да скрият пратките от лъчите на рентгена, контрабандистите често ги описват като брезент, палатки и други стоки с подобна плътност. Двигателите за тях пътуват отделно, за да се избегне максимално съмнението.

"Те вървят с други пратки към кухи фирми в Европа, които са без установени адреси и се разтоварват някъде в Европа и след това се събират лодките, двигателите, поясите", обясни Чапкънов.

Лодките се произвеждат в Турция от неясни фирми и не се ползват за нищо друго, освен за превоз на мигранти, категорични са властите.

"Те нямат никакви документи, никакви сертификати , нито някаква гаранция. Те са направени просто за тази дейности", посочи Красимир Чапкънов. "Установено е, че подобни лодки се използват от престъпни организации , които се занимават с нелегален трафик на мигранти през Ламанша", обясни Диана Маркова, експерт "Връзки с обществеността" в Агенция "Митници".

За да бъде спряна контрабандата на лодките, български митничари са преминали специално обучение, получиха и техника.

"Освен това ни е даде безвъзмездна помощ в размер на 600 хиляди лева във вид на оборудване – инструменти, едноскопи, газанализатори и подемна техника", каза още Диана Маркова.

Стотици мигранти се доверяват на трафикантите в опит да стигнат от Европа до Великобритания.

"Заради ниското качество има доста трагични инцидента в Ламанша и загиват невинни хора", посочи Диана Маркова.

Според анализ на британските власти в резултата на съвместната работа с българските им колеги са спасени поне 6100 нелегални мигранти, а на организираната престъпност са нанесени щети за над 18 милиона евро.