След репортаж на БНТ: Софийската районна прокуратура ще проверява случаите с незаконни гонки в столицата

Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Говорителят на прокуратурата коментира и катастрофа със загинал, след която няма задържани

След репортажа на БНТ за незаконните гонки в София - от Софийската районна прокуратура обещаха да проверят случая и ако не се води преписка, да се самосезират. В "Денят започва в неделя" говорителят на прокуратурата Николай Николаев коментира, че кадрите, излъчени от влогър в YouTube, може да послужат за образуване на производство.

Николаев коментира и катастрофа, случила се в столицата в средата на юли, когато джип помита АТВ и убива човек. Валентин Асенов - шофьорът, причинил катастрофата, е дал положителна проба за амфетамин с полеви тест, след което му е взета и кръвна проба. Въпреки това е задържан за 24 часа, след което е пуснат на свобода.

"Към момента на докладването на делото не е било изяснено какво се е случило. В ранните часове след инцидента не са събрани доказателства, които да кажат какъв е бил механизмът на причиненото пътнотранспортно произшествие, ние не сме могли да установим кой е виновен за катастрофата. Докладвано е, че Асенов е седнал зад волана след употреба на амфетамини, но е дал и кръвна проба, което означава, че единствено и само кръвта следва да бъде изследана. Знаете колко грешни тестове има, но ще се изясни в рмаките на досъдебното производство".

Роднините на загиналия в катастрофата излязоха на протест миналия петък. Те твърдят, че Валентин Асенов се укрива и прави всичко възможно, за да избегне правосъдието. Асенов има условна присъда, потвърди прокурор Николаев, тъй като именно той се е занимавал с въпросното дело.

"Запознат съм с личността му, запознати са и колегите от прокуратурата. Вероятността да извърши друго престъпление е безспорна, но колегите трябва да съберат доказателства. Той беше обвиняем по наше производство, за много по-необществено опасно деяние. Не знам дали с пари всичко може да се оправи, може би на други места, но не и в прокуратурата".

Прокурорът обясни и, че от три седмици насам продажбата на райски газ на непълнолетни е престъпна.

