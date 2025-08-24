БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Украински дрон предизвика пожар в АЕЦ "Курск"

Биляна Бонева
Днес Украйна отбелязва Дена на независимостта си

Украйна
Снимка: БТА
Украинска атака с дрон е предизвикала пожар на територията на атомната електроцентрала в руската Курска област. Съобщава се, че е повреден спомагателен трансформатор. Намален е работният капацитет на централата, но няма промяна на радицонния фон.

Украйна днес отбелязва Деня на своята независимост. За церемониите в Киев пристига специалният пратеник на Съединените щати за Украйна Кийт Келог. Основна тема на разговорите му ще бъдат гаранциите за сигурност на Украйна.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че екипи от Украйна, Съединените щати и Европейския съюз в момента работят по изготвянето на гаранциите за сигурност и предложенията ще бъдат готови в следващите дни.

