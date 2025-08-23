Отборът на надеждата започна участието си на световното първенство по футбол за бездомни с победа

Българският Отбор на надеждата започна с победа участието си на 20-тото световно първенство по футбол за бездомни, което се провежда в Осло, Норвегия. В първия си мач тимът надигра Аржентина с 8:4, а двубоят беше изгледан и от българския посланик в кралство Норвегия Десислава Иванова.

Социалната надпревара беше открита с традиционния парад на нациите по улиците на града домакин.

В мъжката надпревара участват 40 отбора, а при жените за трофея ще спорят 24 състава.

В неделя, 24-и август, Отборът на надеждата излиза срещу Дания за втория си мач от турнира.

