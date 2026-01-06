Рома и Комо с победи в Серия А

Рома взе ценни три точки при визитата си на Лече, след като се наложи с 2:0 и направи сериозна крачка напред в битката за челните позиции в Серия А. Успехът изкачи „вълците“ до четвъртото място в класирането и бързо заличи горчивината от поражението срещу Аталанта в първия кръг за новата година.

Римляните наложиха контрол още в началото и откриха резултата в 14-ата минута, когато Еван Фъргюсън се възползва от отлично подаване на Пауло Дибала и прати топката в мрежата. През второто полувреме Рома затвърди превъзходството си, а появилият се от пейката Артьом Довбик оформи крайното 2:0 в 71-ата минута.

В друг мач от кръга Комо постигна категорична победа с 3:0 като гост. Тимът реши всичко след почивката, когато натискът му даде резултат.

Максимо Пероне даде начало на головата серия в 68-ата минута, а гръцкият нападател Анастасиос Дувикас сложи точка на спора с две попадения – в 76-ата минута и в добавеното време от дузпа. Пиза имаше шанс да се върне интригата в края, но М'Бала Нзола пропусна наказателен удар при резултат 0:2.