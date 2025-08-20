Българският Отбор на надеждата се подготвя за участието си на световно първенство

Българският Отбор на надеждата се готви за 11-то си участие на световното първенство по футбол за бездомни. Юбилейното 20-то издание на социалната надпревара започва този петък и ще се проведе в норвежката столица Осло.

8 играчи бяха селектирани в Отбора на надеждата за 2025, като и през тази година са наблюдавани близо 100 момчета от цялата страна.

„Тази година в отбора имаме 4 момчета, които са от Украйна, бежанци. И 4 момчета от ромски махали в България“, каза за БНТ Виктор Кирков, мениджър на Отбор на надеждата.

40 отбора ще се включат в мъжката надпревара на световното първенство по футбол за бездомни. Съставите ще бъдат разпределени първоначално в 8 групи по 5 тима. Жребият за турнира ще се тегли по-късно днес.

Подробности вижте във видеото!