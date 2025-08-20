Руи Мота: Трябва да вкарваме повече голове, работим усърдно именно върху това

Лудогорец ще търси победа в първата си среща от плейофите за влизане в групите на Лига Европа срещу Шкендия. В това бе категоричен наставникът на „орлите“ Руи Мота при заминаването на отбора за Скопие днес.

Треньорът на Лудогорец ще може да разчита на едно от новите си попълнения – Матеус Машадо. Бразилският нападател получи картотека и ще подсили състава си.

„Вече ме познавате и знаете как Лудогорец подхожда към мачовете. Щом излезем на терена искаме да победим. Утрешният двубой няма да бъде по-различен. Няма да играем за равенство, а за победа и за добър резултат, с който да се върнем у дома. Знаем, че срещите в Европа винаги са трудни, но разбира се, ние имаме своите силни страни. Направихме достатъчно добър анализ на играта си и сме наясно, че трябва да отбелязваме повече голове от ситуациите, които създаваме. Всички в отбора работят много усърдно именно върху това. Надяваме се, че всичко ще мине по план за нас“, каза Мота.

Лудогорец ще проведе официалната си тренировка тази вечер от 19:30 часа, а 45 минути по-рано старши треньорът Руи Мота ще даде традиционната си пресконференция преди мача.



