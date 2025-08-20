Ангел Петричев: Липсват основни футболисти, но и останалите момчета имат достатъчно качество, за да се справят

Лудогорец замина за Скопие за първия мач от плейофния кръг в Лига Европа срещу Шкендия (Република Северна Македония). Двубоят на стадион "Тоше Проески“ е утре, 21 август, от 21:00 часа.

"Тръгваме с очаквания за труден мач, но предвид опита на Лудогорец се надявам ние да бъдем крайния победител. Очакванията са за пълен стадион, домакинът да получи сериозна подкрепа, ние също ще имаме подкрепа от нашите привърженици. Хубавото е, че реваншът е в Разград, където съм сигурен, че ще получим сериозна подкрепа“, каза изпълнителният директор на Лудогорец Ангел Петричев на летище "Варна".

Разградчани имат проблеми с контузени играчи, но Петричев вярва, че наличните футболисти имат достатъчно качества да се справят.

"Имаме контузените момчета - Квадво Дуа много ни липсва, Агибу Камара също е контузен, един креативен, техничен и много добър футболист не може да вземе участие в последните мачове. Йоел Андерсон също е контузен. На този етап контузиите се оказаха доста сериозен проблем за нас, тъй като ни липсват основни футболисти, но в крайна сметка тези момчета, с които разполага старши треньорът, имат достатъчно качество, за да се справят“, добави Петричев.

Директорът на разградчани не се притеснява от грешната стъпка в първенството след нулевото равенство у дома с Локомотив София.

"Знаете, че през годините Лудогорец в този период, в който играе квалификации в Европа, е допускал и загуби, и то от новаци. Ако върнете историята назад, ще видите, че това не е прецедент. Нивата е дълга, няма поводи за притеснения. Най-важното е да се класираме за груповата фаза на Лига Европа, след това мисля, че няма да имаме проблеми и в първенството“, завърши изпълнителният директор на Лудогорец.

Треньорът на разградчани Руи Мота увери, че Лудогорец ще играе за победа в утрешния мач.

"Мачовете в Европа винаги са трудни, но Лудогорец има високи цели и искаме да спечелим утре. Няма да играем за равенство, а ще търсим победа и добър резултат преди реванша“, каза Мота.

Лудогорец ще проведе официалната си тренировка на съоръжението от 19:30 часа тази вечер, а 45 минути по-рано старши треньорът Руи Мота ще даде традиционната си пресконференция преди мача.

