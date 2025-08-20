БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пореден тежък инцидент в завод "Арсенал" в...
Чете се за: 00:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ангел Петричев: Липсват основни футболисти, но и останалите момчета имат достатъчно качество, за да се справят

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:55 мин.
Спорт
Запази

Лудогорец замина за първия мач от плейофния кръг в Лига Европа срещу Шкендия.

ангел петричев липсват основни футболисти останалите момчета имат достатъчно качество справят
Слушай новината

Лудогорец замина за Скопие за първия мач от плейофния кръг в Лига Европа срещу Шкендия (Република Северна Македония). Двубоят на стадион "Тоше Проески“ е утре, 21 август, от 21:00 часа.

"Тръгваме с очаквания за труден мач, но предвид опита на Лудогорец се надявам ние да бъдем крайния победител. Очакванията са за пълен стадион, домакинът да получи сериозна подкрепа, ние също ще имаме подкрепа от нашите привърженици. Хубавото е, че реваншът е в Разград, където съм сигурен, че ще получим сериозна подкрепа“, каза изпълнителният директор на Лудогорец Ангел Петричев на летище "Варна".

Разградчани имат проблеми с контузени играчи, но Петричев вярва, че наличните футболисти имат достатъчно качества да се справят.

"Имаме контузените момчета - Квадво Дуа много ни липсва, Агибу Камара също е контузен, един креативен, техничен и много добър футболист не може да вземе участие в последните мачове. Йоел Андерсон също е контузен. На този етап контузиите се оказаха доста сериозен проблем за нас, тъй като ни липсват основни футболисти, но в крайна сметка тези момчета, с които разполага старши треньорът, имат достатъчно качество, за да се справят“, добави Петричев.

Директорът на разградчани не се притеснява от грешната стъпка в първенството след нулевото равенство у дома с Локомотив София.

"Знаете, че през годините Лудогорец в този период, в който играе квалификации в Европа, е допускал и загуби, и то от новаци. Ако върнете историята назад, ще видите, че това не е прецедент. Нивата е дълга, няма поводи за притеснения. Най-важното е да се класираме за груповата фаза на Лига Европа, след това мисля, че няма да имаме проблеми и в първенството“, завърши изпълнителният директор на Лудогорец.

Треньорът на разградчани Руи Мота увери, че Лудогорец ще играе за победа в утрешния мач.

"Мачовете в Европа винаги са трудни, но Лудогорец има високи цели и искаме да спечелим утре. Няма да играем за равенство, а ще търсим победа и добър резултат преди реванша“, каза Мота.

Лудогорец ще проведе официалната си тренировка на съоръжението от 19:30 часа тази вечер, а 45 минути по-рано старши треньорът Руи Мота ще даде традиционната си пресконференция преди мача.

#ПФК Лудогорец #Ангел Петричев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Пореден абсурд - цял блок в Свищов остана без тераси след прекъснато саниране
1
Пореден абсурд - цял блок в Свищов остана без тераси след...
Макрон: Путин е "хищник, огромна ламя, която трябва да продължава да яде, за да оцелее"
2
Макрон: Путин е "хищник, огромна ламя, която трябва да...
Премиерът Желязков участва във видеоконферентната връзка на "Коалицията на желаещите"
3
Премиерът Желязков участва във видеоконферентната връзка на...
"За хората няма резервни части": Симулираха удар между кола и автобус с 200 км/ч
4
"За хората няма резервни части": Симулираха удар между...
Борисов: Дългосрочната ни цел трябва да бъде устойчив мир в Украйна
5
Борисов: Дългосрочната ни цел трябва да бъде устойчив мир в Украйна
"Невольо, невольо": Когато институциите не помагат - сам си правиш пътни знаци
6
"Невольо, невольо": Когато институциите не помагат - сам...

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
2
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
3
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
4
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
5
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
6
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...

Още от: Лига Европа

Кабаков ще ръководи плейоф за влизане в Лига Европа
Кабаков ще ръководи плейоф за влизане в Лига Европа
Рефер с голям опит във Висшата лига ще бъде главен съдия на Шкендия - Лудогорец Рефер с голям опит във Висшата лига ще бъде главен съдия на Шкендия - Лудогорец
Чете се за: 02:57 мин.
ПСЖ демонстрира шампионски манталитет по пътя към първа Суперкупа на УЕФА ПСЖ демонстрира шампионски манталитет по пътя към първа Суперкупа на УЕФА
Чете се за: 06:37 мин.
Доминик Янков и Риека продължават към плейофите в Лига Европа Доминик Янков и Риека продължават към плейофите в Лига Европа
Чете се за: 00:57 мин.
Риека с Доминик Янков допуснаха грешна стъпка в Лига Европа Риека с Доминик Янков допуснаха грешна стъпка в Лига Европа
Чете се за: 01:20 мин.
Кабаков получи нов наряд в Лига Европа Кабаков получи нов наряд в Лига Европа
Чете се за: 02:22 мин.

Водещи новини

Бойко Борисов: Тръмп проведе "ювелирна операция", аз съм оптимист
Бойко Борисов: Тръмп проведе "ювелирна операция", аз съм...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Синът на убитата жена в Първомай е бил у дома по време на престъплението Синът на убитата жена в Първомай е бил у дома по време на престъплението
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Пореден тежък инцидент в завод "Арсенал" в Казанлък Пореден тежък инцидент в завод "Арсенал" в Казанлък
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Ще има ли среща между президентите на САЩ, Украйна и Русия? Ще има ли среща между президентите на САЩ, Украйна и Русия?
Чете се за: 02:10 мин.
Европа
Росен Желязков: МС предлага ген. Емил Тонев да бъде преназначен за...
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
Д-р Благомир Здравков: Втора линейка при тежки инциденти е световна...
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
Нарушители на пътя карали с над 200 км в час - какво отчита...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Какво време ни очаква до края на месец август?
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ