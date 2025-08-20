БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Нарушители на пътя карали с над 200 км в час - какво отчита полицията в Сливен?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Стоян Радев
A+ A-
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Запази

Над 200 нарушения са установени само за два дни от полицията в Сливен

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Над 200 нарушения на Закона за движение по пътищата са установени само за два дни от полицията в Сливен на автомагистрала "Тракия". Сред тях има движение с превишена скорост, използване на аварийната лента и опит за подмяна на фалшива британска шофьорска книжка с българска.

Най-фрапиращият случай е на водач, засечен да се движи с 218 километра в час, съобщи комисар Димитър Кикьов, началник сектор "Охранителна полиция" в ОДМВР - Сливен.

"Само от началото на месеца има над 2000 нарушения на скоростните режими, които са установени.
И това е една от най-високите скорости, като само за почивните дни има и скорост над 204 км в час.", каза комисар Димитър Кикьов.

Глобата на водача, карал с 218 километра в час, е платена още на следващия ден – 800 лева.

По думите му от 7 септември обаче влизат в сила по-строги санкции, като ще се отнема свидетелство за управление при превишение на скоростта с над 50 километра в час извън населено място, както и отчитането на средна скорост.

Полицията е засекла и трима водачи, движещи се в аварийната лента на магистралата. Санкцията за това нарушение е 1000 лв. и отнемане на книжката за три месеца, като при повторно нарушение глобата и срокът се удвояват.

"Аварийната лента не е за движение. Имаме случаи, при които спрели автомобили поради повреда са били блъснати от други, движещи се неправомерно в тази лента", заяви комисар Кикьов.

Сред установените нарушения е и опит за подмяна на фалшива британска шофьорска книжка с българска. Това е осмият подобен случай от началото на годината в Сливен.

"Половината от тези случаи са констатирани на пътя от патрули, а останалите – при подаване на заявления в КАТ. Нашите служители разполагат с устройства, които проверяват дали книжката е валидна за целия ЕС. Проблем не са толкова тези свидетелства, колкото книжките придобити от други държави", обясни комисар Кикьов.

По думите му особено внимание се обръща на шофьори с чуждестранни книжки, придобити в страни, където не се изисква образование или изпит.

#нарушители на пътя #автомагистрала „Тракия“ #превишена скорост #Сливен

Последвайте ни

ТОП 24

Пореден абсурд - цял блок в Свищов остана без тераси след прекъснато саниране
1
Пореден абсурд - цял блок в Свищов остана без тераси след...
Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше реанимационно оборудване
2
Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше реанимационно...
Макрон: Путин е "хищник, огромна ламя, която трябва да продължава да яде, за да оцелее"
3
Макрон: Путин е "хищник, огромна ламя, която трябва да...
Премиерът Желязков участва във видеоконферентната връзка на "Коалицията на желаещите"
4
Премиерът Желязков участва във видеоконферентната връзка на...
Какви са коментарите на европейските лидери след срещата с Доналд Тръмп?
5
Какви са коментарите на европейските лидери след срещата с Доналд...
Борисов: Дългосрочната ни цел трябва да бъде устойчив мир в Украйна
6
Борисов: Дългосрочната ни цел трябва да бъде устойчив мир в Украйна

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
2
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
3
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
4
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
5
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
6
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...

Още от: Общество

Д-р Благомир Здравков: Втора линейка при тежки инциденти е световна практика
Д-р Благомир Здравков: Втора линейка при тежки инциденти е световна практика
"Моля ви, пуснете ме": Хуманно гледане на животни поискаха 110 000 българи "Моля ви, пуснете ме": Хуманно гледане на животни поискаха 110 000 българи
Чете се за: 02:55 мин.
Според омбудсмана ВиК дружествата трябва да поемат отговорност за водната криза Според омбудсмана ВиК дружествата трябва да поемат отговорност за водната криза
Чете се за: 02:52 мин.
"Невольо, невольо": Когато институциите не помагат - сам си правиш пътни знаци "Невольо, невольо": Когато институциите не помагат - сам си правиш пътни знаци
Чете се за: 02:45 мин.
"За хората няма резервни части": Симулираха удар между кола и автобус с 200 км/ч "За хората няма резервни части": Симулираха удар между кола и автобус с 200 км/ч
Чете се за: 03:32 мин.
Пореден "рекорд" на магистралата - нагъл шофьор кара с 218 км/ч Пореден "рекорд" на магистралата - нагъл шофьор кара с 218 км/ч
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

Ще има ли среща между президентите на САЩ, Украйна и Русия?
Ще има ли среща между президентите на САЩ, Украйна и Русия?
Чете се за: 02:10 мин.
Европа
Д-р Благомир Здравков: Втора линейка при тежки инциденти е световна практика Д-р Благомир Здравков: Втора линейка при тежки инциденти е световна практика
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
Нарушители на пътя карали с над 200 км в час - какво отчита полицията в Сливен? Нарушители на пътя карали с над 200 км в час - какво отчита полицията в Сливен?
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Мъгливо сутринта, слънчево следобед Мъгливо сутринта, слънчево следобед
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Прокуратурата ще даде повече информация за убийството в Първомай
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
След трагичния случай в Несебър: Достатъчно ли са екипите и...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Пожарите в Португалия: Влошено е качеството на въздуха
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Белият дом с профил в ТикТок
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ