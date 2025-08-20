Нарушители на пътя карали с над 200 км в час - какво отчита полицията в Сливен?

Над 200 нарушения на Закона за движение по пътищата са установени само за два дни от полицията в Сливен на автомагистрала "Тракия". Сред тях има движение с превишена скорост, използване на аварийната лента и опит за подмяна на фалшива британска шофьорска книжка с българска.

Най-фрапиращият случай е на водач, засечен да се движи с 218 километра в час, съобщи комисар Димитър Кикьов, началник сектор "Охранителна полиция" в ОДМВР - Сливен.

"Само от началото на месеца има над 2000 нарушения на скоростните режими, които са установени.

И това е една от най-високите скорости, като само за почивните дни има и скорост над 204 км в час.", каза комисар Димитър Кикьов.

Глобата на водача, карал с 218 километра в час, е платена още на следващия ден – 800 лева.

По думите му от 7 септември обаче влизат в сила по-строги санкции, като ще се отнема свидетелство за управление при превишение на скоростта с над 50 километра в час извън населено място, както и отчитането на средна скорост.

Полицията е засекла и трима водачи, движещи се в аварийната лента на магистралата. Санкцията за това нарушение е 1000 лв. и отнемане на книжката за три месеца, като при повторно нарушение глобата и срокът се удвояват.

"Аварийната лента не е за движение. Имаме случаи, при които спрели автомобили поради повреда са били блъснати от други, движещи се неправомерно в тази лента", заяви комисар Кикьов.

Сред установените нарушения е и опит за подмяна на фалшива британска шофьорска книжка с българска. Това е осмият подобен случай от началото на годината в Сливен.

"Половината от тези случаи са констатирани на пътя от патрули, а останалите – при подаване на заявления в КАТ. Нашите служители разполагат с устройства, които проверяват дали книжката е валидна за целия ЕС. Проблем не са толкова тези свидетелства, колкото книжките придобити от други държави", обясни комисар Кикьов.

По думите му особено внимание се обръща на шофьори с чуждестранни книжки, придобити в страни, където не се изисква образование или изпит.