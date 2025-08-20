След трагичния случай в Несебър: Достатъчно ли са екипите и оборудвани ли са линейките?

Вчера имаше твърдение от страна на очевидци, че е имало проблем с линейката и спешната медицинска помощ,

която е била оказана на място на детето, което загина при падане с парашут в Несебър. Тази информация беше опровергана и отхвърлена от Министерството на здравеопазването, което въпреки това е разпоредило проверка във филиала на Спешната помощ в Бургас. С какво са оборудвани линейките и има ли достатъчно екипи през летните месеци по Черноморието?

Курортите по Южното Черноморие се обслужват от шест морски филиала, разположени по протежение на 130 км – от Обзор до Царево. На спешните медици им помагат и структурите на извънболничната помощ по морето. По принцип лятото е много напрегнат период за спешните медици, тъй като имат много работа.

„Натовареността е изключително голяма. Справяме се по следния начин – отпуските ни са сведени до минимум, по морските филиали задължително даваме извънреден труд, с цел да покрием нуждите от здравна грижа“, обясни Стойка Вълкова, председател на КНСБ по Спешна помощ.

Според нея екипите, които обслужват Южното Черноморие, са достатъчно. Тя уточни, че линейките на Спешна медицинска помощ са оборудвани по един и същи начин.

„Всяка една линейка има нужната апаратура за поддържане на жизнените показатели на пациента до пристигането му в болнична структура“, обясни Вълкова.

На въпроса колко тежки случаи могат да се поемат, тя поясни, че случаите се разпределят по триаж, като най-тежките са приоритет.