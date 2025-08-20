Ще има ли среща между президентите на САЩ, Украйна и Русия?

Съединените щати твърдят, че е в ход подготовка за среща между президентите на Украйна и Русия - Володимир Зеленски и Владимир Путин, докато Русия продължава да дава уклончиви сигнали по темата.

Според външния министър на страната Сергей Лавров, подобна среща трябва да се подготви много внимателно и постепенно, и да започне на експертно ниво.

По информация на изданието "Политико" - Будапеща е едно от местата, които се обмислят за потенциална среща между лидерите на Съединените щати, Украйна и Русия. Една от основните причини - близките отношения, които унгарският премиер Виктор Орбан, поддържа с президентите Тръмп и Путин.

Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио, вероятно ще ръководи комисия между САЩ, Европа и Украйна, която ще работи по предложението за гаранции за сигурност за Киев.