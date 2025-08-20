БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Следвай на живо

ТРЪМП И ЗЕЛЕНСКИ: СРЕЩАТА

Ще има ли среща между президентите на САЩ, Украйна и Русия?

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
Запази
Ще има ли среща между президентите на САЩ, Украйна и Русия?
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Съединените щати твърдят, че е в ход подготовка за среща между президентите на Украйна и Русия - Володимир Зеленски и Владимир Путин, докато Русия продължава да дава уклончиви сигнали по темата.

Според външния министър на страната Сергей Лавров, подобна среща трябва да се подготви много внимателно и постепенно, и да започне на експертно ниво.

По информация на изданието "Политико" - Будапеща е едно от местата, които се обмислят за потенциална среща между лидерите на Съединените щати, Украйна и Русия. Една от основните причини - близките отношения, които унгарският премиер Виктор Орбан, поддържа с президентите Тръмп и Путин.

Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио, вероятно ще ръководи комисия между САЩ, Европа и Украйна, която ще работи по предложението за гаранции за сигурност за Киев.

Карълайн Левит, говорител на Белия дом: "Президентът разбира, че гаранциите за сигурност са ключови за осигуряването на траен мир. Затова нареди на службите по национална сигурност да координират действията си с приятелите ни в Европа, както и да продължат сътрудничеството и разговорите по тази тема с Украйна и Русия."

Кая Калас, върховен представител на ЕС по външна политика и сигурност: "Не може да се вярва, че Путин ще спази каквото и да било обещание или ангажимент. Ето защо гаранциите за сигурност трябва да са силни и достатъчно надеждни, за да възпират Русия да се прегрупира и да атакува отново."

#Доналд Тръмп # Володимир Зеленски #войната в Украйна #Владимир Путин

Водещи новини

Ще има ли среща между президентите на САЩ, Украйна и Русия?
Ще има ли среща между президентите на САЩ, Украйна и Русия?
Чете се за: 02:10 мин.
Европа
Тежкият инцидент в Несебър: Предстои техническа експертиза по случая Тежкият инцидент в Несебър: Предстои техническа експертиза по случая
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Прокуратурата ще даде повече информация за убийството в Първомай Прокуратурата ще даде повече информация за убийството в Първомай
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Мъгливо сутринта, слънчево следобед Мъгливо сутринта, слънчево следобед
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Ще има ли частни железопътни превозвачи у нас?
Чете се за: 00:57 мин.
Политика
Пожарите в Португалия: Влошено е качеството на въздуха
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Белият дом с профил в ТикТок
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Равносметката след разговорите в Белия дом: Ще има ли среща Путин -...
Чете се за: 06:25 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ