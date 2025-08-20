Ще има ли среща между президентите на САЩ, Украйна и Русия?
Съединените щати твърдят, че е в ход подготовка за среща между президентите на Украйна и Русия - Володимир Зеленски и Владимир Путин, докато Русия продължава да дава уклончиви сигнали по темата.
Според външния министър на страната Сергей Лавров, подобна среща трябва да се подготви много внимателно и постепенно, и да започне на експертно ниво.
По информация на изданието "Политико" - Будапеща е едно от местата, които се обмислят за потенциална среща между лидерите на Съединените щати, Украйна и Русия. Една от основните причини - близките отношения, които унгарският премиер Виктор Орбан, поддържа с президентите Тръмп и Путин.
Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио, вероятно ще ръководи комисия между САЩ, Европа и Украйна, която ще работи по предложението за гаранции за сигурност за Киев.
Карълайн Левит, говорител на Белия дом: "Президентът разбира, че гаранциите за сигурност са ключови за осигуряването на траен мир. Затова нареди на службите по национална сигурност да координират действията си с приятелите ни в Европа, както и да продължат сътрудничеството и разговорите по тази тема с Украйна и Русия."
Кая Калас, върховен представител на ЕС по външна политика и сигурност: "Не може да се вярва, че Путин ще спази каквото и да било обещание или ангажимент. Ето защо гаранциите за сигурност трябва да са силни и достатъчно надеждни, за да възпират Русия да се прегрупира и да атакува отново."