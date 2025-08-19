БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Шест станаха жертвите на пожарите в Испания и Португалия

Чете се за: 01:15 мин.
По света
Испанският премиер обяви "национален пакт за климатичната криза"

Испания - пожари
Снимка: БТА
Слушай новината

Хиляди пожарникари се борят с горските пожари, обхванали Испания и Португалия. Най-силно засегнати са областите Галисия, Естремадура и Кастилия и Леон.

Пожарите, определяни като най-опустошотителните от десетилетия насам, унищожиха над 7000 хектара горска площ за дни. В събота температурите надминаха 40 градуса в големи части от Иберийския полуостров. Испанската метеорологична служба обяви цялата територия на страната за застрашена от пожари.

Властите евакуираха хиляди и мобилизираха подразделения на армията в борбата с огъня в най-засегнатите райони. В събота двама огнеборци загубиха живота си пътен инцидент.

Жертвите на огненото бедствие в Испания станаха четири, в Португалия загинаха двама души. Испанският премиер Педро Санчес прекъсна лятната си отпуска и посети Естремадура, откъдето обяви "национален пакт за климатичната криза". Санчес добави, че ще даде повече подробности за инициативата следващия месец.

Стажант-репортер: Никола Данаилов

#Испания #пожари #Португалия

