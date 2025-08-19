"За хората няма резервни части": Симулираха удар между кола и автобус с 200 км/ч

Какво се случва след удар на автомобил в автобус с над 200 км/ч. Такава симулацията прави преди години автомобилният състезател Димитър Илиев. Резултатът - цялата кола е смачкана, две трети от автобуса са напълно унищожени, а манекените в превозните средства са на части. Тогава замесените в експеримента не са и подозирали, че такъв зверски сблъсък може да стане реалност.

Преди 5 години автомобилният състезател Димитър Илиев и експертът Филип Лазаров правят експеримент. Какво би станало, ако лек автомобил се блъсне в автобус с над 200 км/ч.?

Експериментът много напомня на фаталния удар от нощна на 15-ти август, когато 21-годишният Виктор Илиев се вряза в автобус от нощната линия на градския транспорт.

При всяка една катастрофа с много висока скорост последиците са изключително тежки. Кинетичната енергия не прощава, законите на физиката не прощават, това не е като в електронните игри да си караш и ако изпуснеш завоя да започнеш отначало играта. В реалния живот не е така, когато тръгнеш да шофираш влизаш в живота на големите отговорности.

Скоростта, с която Виктор се врязва в автобуса е между 170 и 200 км/ч.

той отскача от тротоара и се удря горе в меката част на автобуса, където са стъклата, а не в твърдата част, където е пода и всъщност това е нещото, което спасява него и другите пътници. Трябва да говорим за криминално деяние, а не за ПТП.

Експертът заяви, че чувството за безнаказаност в България е голямо. А най-важен е човешкия живот.

За хората няма резервни части, колите могат да се оправят, но хората не можем да ги върнем. Правото на живот е висша ценност и ние трябва да се борим да го пазим.

Междувременно три дни след акцията на СДВР за пътния травматизъм са установени петима неправоспособни шофьори и една фалшива книжка.

По отношение на нарушенията, мога да кажа, че са установени неправоспособни водачи и такива, които управляват МПС след употреба на алкохол. Също така сме установили и един водач, който шофира с фалшиво средство за управление. Установените неправоспособни са от порядъка на до 5 човека.

А от Центъра за градска мобилност дадоха повече информация за пострадалия контрольор след катастрофата в петък. Той работи от 8 години в дружеството. В последно време 65-годишния контрольор е изпълнявал само нощни смени по негово желание. Има сериозни наранявания следствие на катастрофата,а лечението му продължава.

