Ще има ли среща между президентите на САЩ, Украйна и Русия - кога и къде?

Ще има ли тристранна среща между президентите на Съединените щати, Украйна и Русия - кога и къде да очакваме преговори за мир?

В социалната си мрежа Доналд Тръмп написа, че е започнала подготовката за среща между президентите Путин и Зеленски, като мястото предстои да бъде определено. След като се проведе разговор между лидерите на Русия и Украйна, към тях ще се присъедини и самият Тръмп, уточни още президентът на САЩ в Трут соушъл.

Преди да започнат разговорите с европейците, американският президент каза на своя френски колега Еманюел Макрон в частен разговор, очевидно уловен без негово знание от микрофон, и говорейки за Владимир Путин:

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Мисля, че той иска да сключи сделка за мен. Разбирате ли? Колкото и налудничаво да звучи. Седнете, моля!"

Дава ли надeжда тази реплика, че действително се върви към среща и в какъв формат?

Президентът Зеленски заяви, че все още няма определена дата за бъдещи разговори с Путин. По думите му, Киев няма да да спре пътя си към мира и е готов за преговори, независимо в какъв формат.

"Беше обсъдена идеята, че би било добре да се проучи възможността за повишаване на равнището на представителите на украинската и руската страна, тоест на онези представители, които участват в преките преговори", каза дипломатическият съветник на руския президент, Юрий Ушаков.

Ключов въпрос за постигането на мир е евентуалната размяна на територии.

Русия иска Донбас - стратегически регион, богат на минерали и важен индустриален център. По данни на BBC, Русия контролира приблизително цялата Луганска област и около 70% от Донецка област. Това означава, че около 3 милиона украинци живеят в окупация. Украинците приемат отстъпването на Донбас като предателство. Освен Донбас, Путин иска и незаконно окупирания през 2014 година Крим. Вече не се говори, че Кремъл иска Запорожка и Херсонска област.

По време на срещата в Белия дом Володимир Зеленски показа именно тази карта на Доналд Тръмп, за да запознае президента на САЩ кои са спорните територии.

Друг важен въпрос, обсъден в Белия дом, са гаранциите за сигурност за Украйна.

В основата на бъдещо мирно споразумение са гаранциите за сигурността на Украйна. Досега Вашингтон се въздържаше да поеме ангажимент в тази насока, но след вчерашните разговори в Белия дом, Тръмп заяви, че тези гаранции за сигурност могат да бъдат изпълнени от европейските държави в координация със САЩ.

Днес в 14 часа започва видеоконферентна среща във формат Европейски съвет, по време на която участниците в дискусиите в Белия дом ще информират останалите лидери от ЕС за резултатите.





