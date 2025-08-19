Срещата Тръмп-Зеленски: Усмивки, диалогичност и оптимизъм, но без конкретика

Усмивки, диалогичност и оптимизъм, но без достатъчно конкретика. Така приключиха разговорите на украинския и американския президент и европейските лидери в Белия дом вчера. Най-сериозният резултат е ангажиментът на Доналд Тръмп да се опита да организира евентуална среща Путин-Зеленски в най-скоро време. Председателят на Европейския съвет Антониу Коща свиква този следобед видеоконференция на страните от Европейския съвет за обсъждане на постигнатото във Вашингтон.

Ласкателства и настойчивост. Ако има наръчник за общуване с американския президент Доналд Тръмп, той включва тези две неща. И украинският президент и европейските лидери го следваха съвсем точно вчера при срещите си в Белия дом. Володимир Зеленски се беше постарал да не повтори краха на предишната среща между двамата. Появи се със сако и благодари на Тръмп цели осем пъти още в първите минути на срещата. ATM А Тръмп се върна към реалити стила си и допусна камерите до почти всичко случващо се.

След срещите, лидерите бяха единодушни, че напредък има, макар и без конкретика. След 40-минутен телефонен разговор с руския президент в края на вечерта, Тръмп се ангажира с организацията на среща Зеленски-Путин, каквато до момента Путин отказва, както и лично да участва в разговори в тристранен формат.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Русия първо предложи двустранна среща, а после тристранна. Готови сме за всякакъв формат на равнище лидери."

Европейските лидери успяха да получат и уверение, че Съединените щати са готови да се присъединят към европейските гаранции за сигурност за Украйна след края на войната. Според наблюдатели, разполагането на американски войници в Украйна е малко вероятно, защото няма как да бъде прието от Кремъл, но Вашингтон може да продава въоръжение и да помогне с разузнавателна информация и логистика. Детайлите остава да бъдат уточнени.



Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Гаранциите за сигурност вероятно ще бъдат определени от нашите партньори и ще има все повече подробности, тъй като всичко ще бъде на хартия, официализирано по някакъв начин през следващата седмица или десет дни."

Европейците настойчиво повториха и искането си да бъде договорено примирие, а не да се водят преговори за траен мир докато бойните действия продължават, както предлага Тръмп. Той заяви, че ги е чул, но предвид позицията на Русия против примирие, засега просто вдигна рамене.

Доналд Тръмп, президент на Съединените щати: "Всички очевидно предпочитаме незабавно прекратяване на огъня, докато работим за траен мир. И може би нещо такова би могло да стане. Но към момента, това не се случва."

Друг ключов въпрос също остана отворен. Размяната на територии, за която Путин очевидно настоява, а Украйна трудно би преглътнала, ще се решава на двустранната среща Путин-Зеленски.

Ако такава има, защото от Кремъл още нищо не са потвърдили.

Вместо това, през нощта изпратиха срещу Украйна 270 дрона и 10 балистични ракети.