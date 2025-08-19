Виктория Коева: Можехме да мечтаем и за медал

Виктория Коева изрази своето съжаление, че националният отбор на България по волейбол за девойки до 21-годишна възраст не успя да се пребори за медал на световното първенство в Индонезия. Българките останаха в подножието на отличията, след като финишираха на четвъртото място, а техният капитан отбеляза, че дори не са очаквали да се борят за тях, имайки предвид трудното им начало на шампионата.

Младите „лъвици“ се прибраха на родна земя днес, а Коева каза още, че за този отбор това е било последно състезание на международно ниво за тази възраст.

"Предвид трудното начало в групите въобще не сме очаквали, че можем да стигнем до четворката на световното. Със сигурност това, че играем в женското първенство допринася за нивото в нашата възраст. Показахме израстване с течение на мачовете и първенството, но със сигурност можехме да мечтаем и за медал. Имахме реални шансове, но пък в крайна сметка отборите, които са пред нас, явно са го заслужили повече. Категорично съжалявам повече за мача с Бразилия (б.а. за бронзовия медал), а не за полуфинала, защото разликата между нас и японките беше много по-голяма, отколкото между нас и бразилките“, заяви тя.

"Ние сме отбор от 12 момичета. Всички 12 момичета се включиха много добре и допринесоха за финалния успех. Коментирахме с всички това реално беше оследното ни състезание и сега имаме много важен прехода към женския национален отбор. Ще се радвам, ако повече от нас попаднем там и се надявам, че най-доброто предстои", сподели Коева.