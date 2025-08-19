БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Дончо Барбалов: Държавата утвърди своята позиция на арбитър в процеса на въвеждане на еврото

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Дончо Барбалов, зам.-министър на икономиката и индустрията, коментира как ще се отразят американските мита на българската икономика.

"В Министерство на икономиката от една страна имаме анализ, който е изготвен съвместно с Икономически институт на БАН, който оценява влиянието и очаквания ефект от американските мита върху българската икономика конкретно. Започнахме да работим вече с нашите търговски представители в чужбина от гледна точка на търсене на нови пазари и утвърждаване на съществуващите пазари, с които да компенсираме очакваните загуби от по-високите американски мита. Предстои есента да продължим да работим с бизнеса, за да помогнем в тази насока. Естествено, от самото начало, редно е да кажем, че нашият стокообмен със Съединените щати не е толкова голям. Стокообменът в момента преобладаваше със съдържанието от Европейския съюз. Два пъти и половина пъти повече стокообмен имаме с Европейския съюз, спрямо с всички останали държави. На практика, вносът от Съединените щати е около 2%. Износът е малко над 3%.", каза Дончо Барбалов, зам.-министър на икономиката и индустрията.

Дончо Барбалов обясни справя ли се властта с процеса по въвеждане на еврото в България.

"Мисля, че с последните изменения в Закона за еврото, държавата утвърди своята позиция на арбитър в процеса на въвеждане на еврото и в пазарните взаимоотношения, които ще се променят във връзка с този процес. Така че нещата се развиват в положителна посока. Знаете, с промените в закона, беше съкратен срокът на двойно обозначане на цените - сега от 8 август тази година до 8 август 2026 г., като до 8 октомври няма да има налагане на санкции, само ще има предписание, което мисля, че добре и помага на бизнеса. Това бяха даже едни от исканията на бизнеса, които бяха удовлетворени", заяви Барбалов.

Барбалов коментира и инициативата "Магазин за хората".

"Това е интересна инициатива. В много държави в Европейския съюз има силни кооперативи, има сдружение на малки производители, които излизат на пазара, скъсяват се веригите на доставките и по този начин се получават по-добри цени както за производителите, така и за клиентите. Нека да видим как ще се развият тези неща у нас. Знаете, че вече беше основано търговското дружество. Да видим първите стъпки и вече тогава ще може да коментираме как в нашето условие тези идеи, които в други държави работят, биха могли да се случат".

Вижте целия разговор във видеото

#Закон за еврото #митата на Доналд Тръмп #Дончо Бараблов

Последвайте ни

ТОП 24

8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
1
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
Ключова среща в Белия дом: Тръмп приема Зеленски и лидери от ЕС и НАТО
2
Ключова среща в Белия дом: Тръмп приема Зеленски и лидери от ЕС и НАТО
Тръмп прекъсна срещата си с европейските лидери, обади се на Путин
3
Тръмп прекъсна срещата си с европейските лидери, обади се на Путин
Доналд Тръмп приветства лидерите от ЕС и НАТО (ОБЗОР)
4
Доналд Тръмп приветства лидерите от ЕС и НАТО (ОБЗОР)
Тръмп и Зеленски: Срещата
5
Тръмп и Зеленски: Срещата
Какви са щетите след пожара в Българово?
6
Какви са щетите след пожара в Българово?

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
2
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
3
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
4
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
5
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
6
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...

Още от: Политика

Делян Пеевски поиска свикване на извънредно заседание на Комисията по околна среда заради водната криза
Делян Пеевски поиска свикване на извънредно заседание на Комисията по околна среда заради водната криза
Омбудсманът предложи на НС Мария Филипова за свой заместник Омбудсманът предложи на НС Мария Филипова за свой заместник
Чете се за: 02:02 мин.
Нова идея: Родители на ученици да работят онлайн през летните месеци Нова идея: Родители на ученици да работят онлайн през летните месеци
Чете се за: 03:42 мин.
Делян Пеевски настоя за по-засилен контрол над фирмите за бързи кредити Делян Пеевски настоя за по-засилен контрол над фирмите за бързи кредити
Чете се за: 02:57 мин.
Омбудсманът предлага кандидат за свой заместник в Народното събрание Омбудсманът предлага кандидат за свой заместник в Народното събрание
Чете се за: 00:57 мин.
Отпускат помощи за фермерите след пожарите Отпускат помощи за фермерите след пожарите
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

След разговорите в Белия дом за Украйна: Подготвя се среща с Путин
След разговорите в Белия дом за Украйна: Подготвя се среща с Путин
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Трагедията в Несебър: Продължава разследването на случая със загиналото 8-годишно дете Трагедията в Несебър: Продължава разследването на случая със загиналото 8-годишно дете
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Какви мерки предприемат от СДВР след зачестилите инциденти на пътя? Какви мерки предприемат от СДВР след зачестилите инциденти на пътя?
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Очаква се разследващите да изнесат повече информация за убийството на жена в Първомай Очаква се разследващите да изнесат повече информация за убийството на жена в Първомай
Чете се за: 01:07 мин.
Общество
Делян Пеевски поиска свикване на извънредно заседание на Комисията...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Нов дом за звездата хипопотам Тони от Берлинския зоопарк
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Дончо Барбалов: Държавата утвърди своята позиция на арбитър в...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Поредна нощ на протести в Сърбия
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ