БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

По-ниска реколта на слънчогледа и царевицата очакват зърнопроизводителите у нас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Запази

Причините са продължаващата суша и рекордно високите температури

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Продължаващата суша и рекордно високите температури отново заплашват зърнопроизводството у нас. Земеделците очакват значително по-слаба реколта от слънчоглед и царевица, като прогнозите сочат ниски добиви.

"Жътвата от слънчоглед започна почти в цялата страна. Добивите варират между 100 и 200 килограма, дори на места има и под 100 килограма добив. При царевицата едва следващите седмици ще стартира, но там очакванията са за доста ниска реколта. В някои региони на страната въобще няма да има нищо като добив. Много от колегите дори си лажираха това, което бяха засели. В други региони може би около 200-300 килограма ще се движи добива от декар", каза Илия Проданов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите.

Нивата на реколтата остават сходни с предходната година.

"С предходната година, ако ги сравняваме, може би ще се движим на идентични нива. Това обаче въобще не е средното ниво за страната, нито за всеки един регион. В последните може би над 10 години, такива две поредни години не е имало с такава сериозна суша", коментира Илия Проданов.

Вижте повече в прякото включване на Елеана Цанова

#слънчоглед #зърнопроизводители #царевица

Последвайте ни

ТОП 24

8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
1
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
Ключова среща в Белия дом: Тръмп приема Зеленски и лидери от ЕС и НАТО
2
Ключова среща в Белия дом: Тръмп приема Зеленски и лидери от ЕС и НАТО
Тръмп прекъсна срещата си с европейските лидери, обади се на Путин
3
Тръмп прекъсна срещата си с европейските лидери, обади се на Путин
Доналд Тръмп приветства лидерите от ЕС и НАТО (ОБЗОР)
4
Доналд Тръмп приветства лидерите от ЕС и НАТО (ОБЗОР)
Тръмп и Зеленски: Срещата
5
Тръмп и Зеленски: Срещата
Какви са щетите след пожара в Българово?
6
Какви са щетите след пожара в Българово?

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
2
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
3
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
4
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
5
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
6
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...

Още от: Общество

След разкрития телефонен измамник: Как се стигна до залавянето?
След разкрития телефонен измамник: Как се стигна до залавянето?
Какви мерки предприемат от СДВР след зачестилите инциденти на пътя? Какви мерки предприемат от СДВР след зачестилите инциденти на пътя?
Чете се за: 01:40 мин.
Трагедията в Несебър: Продължава разследването на случая със загиналото 8-годишно дете Трагедията в Несебър: Продължава разследването на случая със загиналото 8-годишно дете
Чете се за: 03:47 мин.
Общинска комисия описва щетите от огнената стихия в Българово Общинска комисия описва щетите от огнената стихия в Българово
Чете се за: 00:47 мин.
Очаква се разследващите да изнесат повече информация за убийството на жена в Първомай Очаква се разследващите да изнесат повече информация за убийството на жена в Първомай
Чете се за: 01:07 мин.
Всеки шести пенсионер в България продължава да работи и след пенсия Всеки шести пенсионер в България продължава да работи и след пенсия
Чете се за: 03:30 мин.

Водещи новини

След разговорите в Белия дом за Украйна: Подготвя се среща с Путин
След разговорите в Белия дом за Украйна: Подготвя се среща с Путин
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Трагедията в Несебър: Продължава разследването на случая със загиналото 8-годишно дете Трагедията в Несебър: Продължава разследването на случая със загиналото 8-годишно дете
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Очаква се разследващите да изнесат повече информация за убийството на жена в Първомай Очаква се разследващите да изнесат повече информация за убийството на жена в Първомай
Чете се за: 01:07 мин.
Общество
Какви мерки предприемат от СДВР след зачестилите инциденти на пътя? Какви мерки предприемат от СДВР след зачестилите инциденти на пътя?
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Общинска комисия описва щетите от огнената стихия в Българово
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Код жълто за валежи във вторник
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Нов дом за звездата хипопотам Тони от Берлинския зоопарк
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Поредна нощ на протести в Сърбия
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ