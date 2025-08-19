Трагедията в Несебър: Продължава разследването на случая със загиналото 8-годишно дете

Продължава разследването на трагичния инцидент, при който 8-годишно дете загина след падане от атракционен парашут край плажа в Несебър. То е било с майка си на близо 50 метра височина.

По неофициална информация се е скъсал колан, който прикрепя детето за парашута. След падането, майка му е останала във въздуха.

Разследването се води от следователи към Окръжната прокуратура в Бургас. Трима души, отговарящи за атракциона, бяха задържани вчера от полицията.

От "Морска администрация", в чиято компетенцията е лодката, дърпаща парашута, заявиха, че плавателният съд е минал преглед само преди месец. Имал е всички необходимите разрешителни и застраховки. Все още не е ясно коя институция следи за безопасността на самото съоръжение.