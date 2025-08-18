Срещата Тръмп-Зеленски: Двамата лидери ще работят за мир (ОБЗОР)

Повече от половин час и съвсем в друг тон се състоя втората среща между президентите Доналд Тръмп и Володимир Зеленски, за разлика от предишния им диалог през февруари. И двамата се обединиха около идеята, че войната трябва да приключи.

Доналд Тръмп, президент на САЩ:

"Войната трябва да спре. Кога точно не зная, но тя трябва да спре. И този господин го иска, и Путин го иска. На целия свят му омръзна тази война. Вече сме свидетели на 6 война така, че тя трябва да спре макар да не е лесно".



Володимир Зеленски, президент на Украйна:

"Трябва да спрем тази война, да спрем Русия и трябва да подкрепим американските и европейските партньори. Мисля, че ще покажем, че сме силни хора и подкрепяме идеята на Съединените щати, лично на президента Тръмп, да спре тази война, да намери дипломатически начин за приключване на тази война. И ние сме готови за тристранно сътрудничество, както каза президентът, това е добър сигнал за тристранно сътрудничество."

Зеленски благодари за дипломатическите усилия на САЩ, както и за предоставените оръжия, но благодари и за финансирането от страна на Европа. Той уточни, че парите не са само за сигурността на Украйна, но и за превъоръжаване на украинската армия.

Володимир Зеленски, президент на Украйна:

"Имаме възможност да купуваме оръжия от Съединените щати. Благодаря на Европа за това , че заплаща оръжията по тази програма тоест имаме възможност да финансираме всичко това. Това не са средства само за войната, това са средства за осигуряване на сигурността и за подпомагане на армията. Питате колко пари ни трябват? В момента се работи за въздушната отбрана, работи се по решение за производство в Съединените щати, защото в Европа никой на произвежда системи като Пейтриът например. Така че тук става дума за защита".

Мирът трябва да е дългосрочен и за това ще работя и с Украйна, и с Русия, каза още Тръмп.



Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Но ще работим с Украйна. Ще работим с всички и ще се уверим, че този мир ще бъде дългосрочен, не говорим за двугодишен мир, а след това отново да се окажем в тази каша. Ще се уверим, че всичко е наред. Ще работим с Русия, ще работим с Украйна и ще се уверим, че всичко е наред".

Президентът Зеленски специално благодари на Мелания Тръмп за писмото до Путин, свързано с украинските деца. И предаде писмо от съпругата си до първата дама на САЩ. Зеленски получи и комплимент за това, че изглежда добре в костюм. И за разлика от предишната среща, многократно благодари на домакина си.

ДоналдТръмп каза, че по-късно днес ще разговаря с руския си колега Владимир Путин.



