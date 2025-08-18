БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Срещата Тръмп-Зеленски: Двамата лидери ще работят за мир...
Чете се за: 03:32 мин.
Тръмп и Зеленски: Срещата
Чете се за: 02:02 мин.
Решаващ ден за бъдещето на Украйна: Среща между Тръмп,...
Чете се за: 05:20 мин.
След зверската катастрофа между колата убиец и автобус:...
Чете се за: 03:00 мин.
Оперираха младата жена, пострадала тежко при удара между...
Чете се за: 00:57 мин.
"В къща без олио не може": Защо поскъпва?
Чете се за: 03:47 мин.
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа...
Чете се за: 02:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Следвай на живо

СРЕЩАТА ТРЪМП - ПУТИН

Срещата Тръмп-Зеленски: Двамата лидери ще работят за мир (ОБЗОР)

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:32 мин.
Запази

Обединиха се около идеята, че войната трябва да приключи

Срещата Тръмп-Зеленски: Двамата лидери ще работят за мир (ОБЗОР)
Снимка: БТА
Слушай новината

Повече от половин час и съвсем в друг тон се състоя втората среща между президентите Доналд Тръмп и Володимир Зеленски, за разлика от предишния им диалог през февруари. И двамата се обединиха около идеята, че войната трябва да приключи.

Доналд Тръмп, президент на САЩ:
"Войната трябва да спре. Кога точно не зная, но тя трябва да спре. И този господин го иска, и Путин го иска. На целия свят му омръзна тази война. Вече сме свидетели на 6 война така, че тя трябва да спре макар да не е лесно".

Володимир Зеленски, президент на Украйна:
"Трябва да спрем тази война, да спрем Русия и трябва да подкрепим американските и европейските партньори. Мисля, че ще покажем, че сме силни хора и подкрепяме идеята на Съединените щати, лично на президента Тръмп, да спре тази война, да намери дипломатически начин за приключване на тази война. И ние сме готови за тристранно сътрудничество, както каза президентът, това е добър сигнал за тристранно сътрудничество."

Зеленски благодари за дипломатическите усилия на САЩ, както и за предоставените оръжия, но благодари и за финансирането от страна на Европа. Той уточни, че парите не са само за сигурността на Украйна, но и за превъоръжаване на украинската армия.

Володимир Зеленски, президент на Украйна:
"Имаме възможност да купуваме оръжия от Съединените щати. Благодаря на Европа за това , че заплаща оръжията по тази програма тоест имаме възможност да финансираме всичко това. Това не са средства само за войната, това са средства за осигуряване на сигурността и за подпомагане на армията. Питате колко пари ни трябват? В момента се работи за въздушната отбрана, работи се по решение за производство в Съединените щати, защото в Европа никой на произвежда системи като Пейтриът например. Така че тук става дума за защита".

Мирът трябва да е дългосрочен и за това ще работя и с Украйна, и с Русия, каза още Тръмп.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Но ще работим с Украйна. Ще работим с всички и ще се уверим, че този мир ще бъде дългосрочен, не говорим за двугодишен мир, а след това отново да се окажем в тази каша. Ще се уверим, че всичко е наред. Ще работим с Русия, ще работим с Украйна и ще се уверим, че всичко е наред".

Президентът Зеленски специално благодари на Мелания Тръмп за писмото до Путин, свързано с украинските деца. И предаде писмо от съпругата си до първата дама на САЩ. Зеленски получи и комплимент за това, че изглежда добре в костюм. И за разлика от предишната среща, многократно благодари на домакина си.

ДоналдТръмп каза, че по-късно днес ще разговаря с руския си колега Владимир Путин.

#срещата Тръмп-Путин

Водещи новини

Срещата Тръмп-Зеленски: Двамата лидери ще работят за мир (ОБЗОР)
Срещата Тръмп-Зеленски: Двамата лидери ще работят за мир (ОБЗОР)
Чете се за: 03:32 мин.
По света
Доналд Тръмп приветства лидерите от ЕС и НАТО Доналд Тръмп приветства лидерите от ЕС и НАТО
Чете се за: 00:07 мин.
По света
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър 8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
След зверската катастрофа между колата убиец и автобус: Виктор Илиев взел листовките от втория опит След зверската катастрофа между колата убиец и автобус: Виктор Илиев взел листовките от втория опит
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Оперираха младата жена, пострадала тежко при удара между летящата...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Има ли замърсяване на въздуха след пожара на сметището в Шишманци?
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
"В къща без олио не може": Защо поскъпва?
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
"Всичко изгоря": До 5000 лв. ще могат да получат...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ