Решаващ ден за бъдещето на Украйна: Среща между Тръмп, Зеленски и европейски лидери

Денят, който може да промени бъдещето на Украйна - след 2 часа във Вашингтон започва срещата на американския и украинския президент - Доналд Тръмп и Володимир Зеленски.

Към тях ще се присъединят лидерите на Франция, Германия, Италия, Финландия, Великобритания, както и председателят на Европейската комисия Урсула фон Дер Лайен и генералният секретар на НАТО - Марк Рюте.

Европа и Украйна настояват за прекратяване на огъня и на гаранции за сигурността за Киев, докато Съединените щати говорят за размяна на територии и за окончателно спиране на бойните действия - теза, която се появи след срещата между американския и руския президент в петък.

Преди разговора в Овалния кабинет, Зеленски разговаря с някои от европейските лидери.

Най-малко петима души загинаха, a повече от 20 бяха ранени при поредната руска ракетна атака срещу Харков. Най-малко трима загинали и над 20 ранени в Запорожие при руско нападение с ракета.

Руското министерство на отбраната разпространи кадри, на което се твърди, че руски военни са превзели поредното укранско село в Донецка област. На този фон, светът е отправил поглед към Вашингтон, където ще разговарят президентите на САЩ и на Украйна - Доналд Тръмп и Володимир Зеленски. Зеленски нарече поредните руски атаки цинични и опит за унижение на дипломатическите усилия.

"Ще говорим по ключови въпроси с президента Тръмп. Заедно с Украйна ще бъдат лидерите на Великобритания, Франция, Германия, Италия, Финландия, Европейският съюз и НАТО. Руската военна машина продължава унищожителния си ход въпреки всичко. Путин продължава демонстративните убийства, за да упражнява натиск върху Украйна и Европа и да обезсмисля дипломатическите усилия. Точно затова търсим помощ - за да спрем убийствата, затова са нужни и гаранции за сигурност, на които може да се разчита. Тази война трябва да приключи. И Москва е тази, която трябва да чуе "стоп", каза Володимир Зеленски, президент на Украйна.

Голям ден - това написа президентът Тръмп в социалната си мрежа и заяви, че за него ще е чест да приеме толкова европейски лидери едновременно. По-рано отправи послание и към Зеленски, което в Киев беше разчетено като тревожен сигнал.

"Президентът на Украйна Зеленски може да сложи край на войната с Русия почти веднага, ако поиска, или може да продължи да воюва. Знаем как започна. Няма връщане обратно на дадения от Обама Крим (преди 12 години без нито един изстрел) и НЯМА ВЛИЗАНЕ В НАТО ЗА УКРАЙНА. Някои неща никога няма да се променят!", коментира Доналд Тръмп.

Целта на европейските лидери - да покажат единство с Украйна и да засвидетелстват подкрепата си за Киев, както и твърдо да заявяват, че промяна на граници чрез сила е неприемлива. Теза, която започна да се тиражира активно след срещата между президентите на САЩ и Русия в Аляска, и посещението на американския спецпратеник Стив Уиткоф в Москва. Въпреки че вчера самият Уиткоф заяви, че Русия се е съгласила да приеме гаранции за сигурността на Украйна, подобни на член 5-и на НАТО.

Най-малкото, което трябва да се случи във Вашингтон, е да не бъде принудена Украйна да направи предварителни отстъпки, коментират експерти.

"Между европейците и американците има разминаване. Те трябва да намерят пресечна точка. Европейците трябва да обяснят на Доналд Тръмп защо им е толкова необходимо първо да има прекратяване на огъня! И трябва да бъдат настоятелни, защото изглежда Тръмп е възприел руския наратив, който е опасен за европейската сигурност. Европейците са там и за да подкрепят Зеленски, чийто предишен опит във Вашингтон не беше особено приятен", заяви Юрай Майчин, анализатор.

Към момента Русия не е коментирала срещата във Вашингтон. Ясно е, че всички - на теория, искат край на войната в Украйна. Не е ясно обаче дали може да има общ път към тази цел.