Ключова среща в Белия дом: Тръмп приема Зеленски и лидери от ЕС и НАТО

Ключови разговори в Белия дом тази вечер. Два дни след срещата си с Владимир Путин в Аляска, Доналд Тръмп ще приеме във Вашингтон украинския президент Володимир Зеленски и лидери от ЕС и НАТО.

Белият дом разпространи ориентировъчен график, според който първо ще има друстранна среща между президентите на Съединените щати и Украйна. Тя ще започне в 13:15 ч., местно време във Вашингтон - или 20:15 ч. българско време. Около два часа по-късно е планиран разговор в разширен формат с участието на европейските лидери. Ето какви послания отправиха основните фигури часове преди срещата в Белия дом.

Голям ден в Белия дом - така Доналд Тръмп определи предстоящите си разговори с Володимир Зеленски, с лидерите на Франция, Германия, Италия, Финландия и Великобритания, както и с ръководителите на ЕК и НАТО Урсула фон дер Лайен и Марк Рюте.

"Никога не съм приемал толкова европейски лидери едновременно, написа Тръмп в социалната си мрежа", добавяйки че за него е чест.

В отделен пост обаче отправи послание към Зеленски, от което става ясно, че членството на Украйна в НАТО и Крим изглежда не са на масата на преговорите.

Зеленски: Решението на САЩ да поискат да предоставят гаранции за сигурността на Украйна е историческо

В социалната си мрежа Тръмп написа, че Зеленски може да сложи край на войната с Русия почти веднага, ако поиска, или може да продължи да воюва. Според Тръмп - цитирам, "няма връщане обратно на дадения от Обама Крим и няма влизане в НАТО за Украйна".

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Президентът на Украйна Зеленски може да сложи край на войната с Русия почти веднага, ако поиска, или може да продължи да воюва. Знаем как започна. Няма връщане обратно на дадения от Обама Крим (преди 12 години без нито един изстрел) и НЯМА ВЛИЗАНЕ В НАТО ЗА УКРАЙНА. Някои неща никога няма да се променят!!!".

Володимир Зеленски съобщи, че вече е пристигнал в Съединените щати. Той благодари на президента Тръмп за поканата и потвърди, че всички искат да бъде сложен край на войната бързо и трайно.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Всички споделяме силното желание да сложим край на тази война бързо и сигурно. Мирът трябва да бъде дълготраен. Уверен съм, че ще защитим Украйна, ефективно ще гарантираме сигурността и че нашият народ винаги ще бъде благодарен на президента Тръмп, на всички в Америка и на всеки партньор и съюзник за подкрепата и безценната помощ. Русия трябва да сложи край на тази война, която сама започна. Надявам се, че споделената ни сила с Америка и нашите европейски приятели ще принуди Русия към истински мир."

Руските атаки продължиха и тази нощ. Четирима души, сред които две деца, са били убити, и 17 ранени при руска въздушна атака срещу жилищен район в Харков. Вторият по големина украински град е бил атакуван с дронове и балистична ракета. Един човек е загинал, а шестима са пострадали в Запорожка област. Двама души са с наранявания след руски нападения в Суми. Разрушени са къщи и сграда на образователна институция.





В Одеса е избухнал пожар в обект от енергийната инфраструктура. Руската противовъздушна отбрана от своя страна съобщи, че през нощта е унищожила 23 украински дрона. 20 са вече жертвите на пожара и експлозиите в Рязанска област, където се подпали фабрика за барут и експлозиви. Причините за инцидента не се съобщават.