Среща на "Коалиция на желаещите": Какво е на масата преди срещата Зеленски - Тръмп
Лидерите се стремят за справедлив мир с гаранции за сигурност за Украйна
Лидерите на държавите от т. нар. "Коалиция на желаещите", които се стремят за справедлив мир с гаранции за сигурност за Украйна, ще проведат среща чрез видеоконферентна връзка. Срещата ще бъде съпредседателствана от френския президент Еманюел Макрон, германския канцлер Фридрих Мерц и британския премиер Киър Стармър. Консултациите са в навечерието на планираните разговори на украинския президент Володимир Зеленски с американския президент Доналд Тръмп утре във Вашингтон. Какво е на масата преди предстоящата среща утре?
Дипломатически совалки до последно преди срещата на украинския президент Володимир Зеленски с американския президент Доналд Tръмп във Вашингтон. Европейските лидери са готови да работят за тристранна среща между Зеленски, Путин и Тръмп като необходима следваща стъпка към мир в Украйна. Коалицията на желаещите се стреми и към активна роля в защита на правото на Украйна да получи гаранции за сигурност след края на войната.
„Коалицията на желаещите“ обсъжда сигурността на Украйна преди визитата на Зеленски във Вашингтон
Ню Йорк Таймс съобщи, че американският президент е предложил на европейските лидери също да участват в среща Зеленски-Путин-Тръмп. Според американското издание "Аксиос", Тръмп е готов да я организира още на 22 август. Остава Зеленски да се съгласи. А условията на масата изглеждат неприемливи за Киев.
Лушън Ким, анализатор за Украйна в Международната кризисна група: "Има много голяма вероятност на Зеленски да бъде предложена чаша с отрова, когато дойде в Белия дом в понеделник. Възможно е Тръмп да каже: "Това е, което съм договорил с Путин. Това е разумно споразумение и сега се нуждаем от вашия подпис", и Зеленски ще бъде поставен пред дилема - да се съгласи на сделка, неблагоприятна за Украйна, или да откаже и Съединените щати да имат оправдание да се оттеглят от мирния процес и да прекратят подкрепата за Украйна."
Позицията на Доналд Тръмп наистина претърпя обрат след разговора с Путин в Аляска. Вместо прекратяване на огъня, за каквото настоява Зеленски, Тръмп зае позицията на Русия, че е по-добре да се търси директно мирно споразумение. И това притеснява Киев и Брюксел.
Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Виждаме, че Русия отхвърля многобройните призиви за прекратяване на огъня и все още не е определила кога ще спре убийствата. Това усложнява ситуацията."
Според източници, цитирани от различни издания, Тръмп подкрепя мирния план предложен от Путин, който включва Украйна да отстъпи Донбас, в замяна на замразяване на фронтовата линия в Запорожка и Херсонска област. Русия ще отстъпи завзети територии в Сумска и Харковска област. Украйна ще трябва и да се откаже от членство в НАТО, но ще получи гаранции за сигурност по модела на член 5.