Среща на "Коалиция на желаещите": Какво е на масата преди срещата Зеленски - Тръмп

Лидерите на държавите от т. нар. "Коалиция на желаещите", които се стремят за справедлив мир с гаранции за сигурност за Украйна, ще проведат среща чрез видеоконферентна връзка. Срещата ще бъде съпредседателствана от френския президент Еманюел Макрон, германския канцлер Фридрих Мерц и британския премиер Киър Стармър. Консултациите са в навечерието на планираните разговори на украинския президент Володимир Зеленски с американския президент Доналд Тръмп утре във Вашингтон. Какво е на масата преди предстоящата среща утре?

Дипломатически совалки до последно преди срещата на украинския президент Володимир Зеленски с американския президент Доналд Tръмп във Вашингтон. Европейските лидери са готови да работят за тристранна среща между Зеленски, Путин и Тръмп като необходима следваща стъпка към мир в Украйна. Коалицията на желаещите се стреми и към активна роля в защита на правото на Украйна да получи гаранции за сигурност след края на войната.

Ню Йорк Таймс съобщи, че американският президент е предложил на европейските лидери също да участват в среща Зеленски-Путин-Тръмп. Според американското издание "Аксиос", Тръмп е готов да я организира още на 22 август. Остава Зеленски да се съгласи. А условията на масата изглеждат неприемливи за Киев.

Лушън Ким, анализатор за Украйна в Международната кризисна група: "Има много голяма вероятност на Зеленски да бъде предложена чаша с отрова, когато дойде в Белия дом в понеделник. Възможно е Тръмп да каже: "Това е, което съм договорил с Путин. Това е разумно споразумение и сега се нуждаем от вашия подпис", и Зеленски ще бъде поставен пред дилема - да се съгласи на сделка, неблагоприятна за Украйна, или да откаже и Съединените щати да имат оправдание да се оттеглят от мирния процес и да прекратят подкрепата за Украйна."

Позицията на Доналд Тръмп наистина претърпя обрат след разговора с Путин в Аляска. Вместо прекратяване на огъня, за каквото настоява Зеленски, Тръмп зае позицията на Русия, че е по-добре да се търси директно мирно споразумение. И това притеснява Киев и Брюксел.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Виждаме, че Русия отхвърля многобройните призиви за прекратяване на огъня и все още не е определила кога ще спре убийствата. Това усложнява ситуацията."

Според източници, цитирани от различни издания, Тръмп подкрепя мирния план предложен от Путин, който включва Украйна да отстъпи Донбас, в замяна на замразяване на фронтовата линия в Запорожка и Херсонска област. Русия ще отстъпи завзети територии в Сумска и Харковска област. Украйна ще трябва и да се откаже от членство в НАТО, но ще получи гаранции за сигурност по модела на член 5.