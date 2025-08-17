БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Георги Костов, лесовъд: Половин милион хектара гори изгарят годишно в Европа

Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Европа е силно застрашена от горски пожари и хиляди хектара гори изгарят годишно. Това обясни в "Денят започва събота и неделя" доц. Георги Костов, лесовъд, учен и бивш заместник-министър на земеделието и горите.

„Темата е важна не само за България, но и за Европа. Данните на Европейската сметна палата показват, че годишно изгарят над 350 хиляди хектара горска площ, а според данни на учените към Конструктивния съвет на европейските академии те са над 500 хиляди – тоест половин милион хектара. Това е два пъти площта на Люксембург“, обясни ученият доц. Георги Костов.

Доц. Костов обясни, че причините са няколко. На първо място е климатичната промяна и голямото изсъхване на горите.

„От друга страна се наблюдава неподготвеност на населението. Европа е континентът, който е много по-силно застрашен от горски пожари, отколкото Азия или Северна Америка“, поясни лесовъдът.

Той коментира, че трябва да има промяна в начина на мисленето на хората, в образованието на младите хора. Ученият подчерта, че населението трябва да бъде подготвено.

„Да сме наясно, че ситуацията може лесно да бъде изтървана, както вчера в Българово. Втора – да са наясно хората, че трябва да предприемат важни, индивидуални, превантивни мерки. Например да не си изоставят имотите обрасли с треви“, посочи доц. Георги Костов.

Той даде Португалия като добър, че вече дава много повече средства за превенция на пожарите, а не в гасенето им.

Вижте целия разговор с доц. Георги Костов във видеото.

#изгорели гори #доц. Георги Костов #пожари #горски пожари

