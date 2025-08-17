БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Програма „Младежки практики“ дава шанс за работа на студенти и ученици до 29 години

bnt avatar logo от Екип на "По света и у нас"
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Запази
тест безработицата еврозоната достигна ниското ниво 1998
Слушай новината

Нов шанс за работа за младежи от 16 до 29 години дава програмата „Младежки практики“, финансирана по програма „Развитие на човешките ресурси“. Проектът дава възможност на фирми да наемат студенти и ученици през лятото, а държавата възстановява разходите за заплати и осигуровки за периода. От какви кадри се нуждае бизнесът и имат ли стимул за работа младите хора.

Александър е студент втори курс, а Ивайла завършва догодина гимназия. Вече месец работят по проекта в счетоводна кантора и са доволни, че така подпомагат семейния бюджет.

Александър Юруков – студент в ПУ „Паисий Хилендарски“: "За лятото само, два месеца, докато почне университетът пак. Защото ми е удобно и ми трябват пари. Главно подреждам документи на много фирми."

Ивайла Димитрова – ученичка във ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери“, Пловдив: "Младите хора ги е страх да работят и чакат много често на родителите си за средства и подкрепа. И докато не почнеш да си вадиш сам парите, не разбираш много от нещата, които ти обясняват те цял живот."

Идеята е в програмата да се включат младежи, както безработни, така и учащи, за срок от 6 месеца, които да придобият практически умения.

Павлина Йорданова – управител на счетоводна кантора: "Ние сме ги взели за три месеца, тъй като те са ученици и студенти, които ще се върнат на пазара на труда. Бях пуснала една заявка за 6 месеца за човек, който да ползвам дългосрочно, но за съжаление такъв не се появи."

Само за месец и половина са одобрени 6 фирми, с които са сключени договори за 7 работни места. В областта по подписаните договори са 15 за 26 работни места.

Златка Куманова – старши експерт „Бюро по труда“, Пловдив: "Тези работни места са във вид на субсидия – възстановяване на разхода на работодателя върху минималната работна заплата, установена за страната и дължимите от него осигуровки. Най-важното е работодателите да нямат задължения към държавата."

Според Пламен Панчев от Тракия икономическа зона, инициативата е добра възможност за фирмите в региона, на които им е все по-трудно да привличат и задържат добри кадри в конкуренция с международния пазар на труда.

Инж. Пламен Панчев – директор на Тракия икономическа зона: "Не искам да го нарека битка, но реално е така. Това е едно състезание да създадем квалифицирани млади хора и тези млади хора да ги задържим тук във високотехнологични производства.

Програмата е отворена за кандидати до края на 2027 година.

#програма #работа #младежи

Последвайте ни

ТОП 24

17-годишен без книжка катастрофира в Студентски град, положителни са пробите му за алкохол и наркотици
1
17-годишен без книжка катастрофира в Студентски град, положителни...
Българово: "Кошмар. Къде е България? Гори народът, горят му и къщите"
2
Българово: "Кошмар. Къде е България? Гори народът, горят му и...
Частично бедствено положение беше обявено в Българово
3
Частично бедствено положение беше обявено в Българово
Пожар обхвана около 20 имота в покрайнините на сливенското село Селиминово
4
Пожар обхвана около 20 имота в покрайнините на сливенското село...
Тръмп е информирал по телефона Зеленски и лидери от НАТО за срещата си с Путин в Аляска
5
Тръмп е информирал по телефона Зеленски и лидери от НАТО за срещата...
Кой е д-р Иса Али, убит в тежката катастрофа в София?
6
Кой е д-р Иса Али, убит в тежката катастрофа в София?

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
2
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
3
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
4
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
5
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
6
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...

Още от: Общество

25 години Български Рейки център: Почит към паметта на Даниела Кънева
25 години Български Рейки център: Почит към паметта на Даниела Кънева
Наталия Киселова: Когато има противопоставяне на Конституцията страдат правомощията, които са със съвместна компетентност Наталия Киселова: Когато има противопоставяне на Конституцията страдат правомощията, които са със съвместна компетентност
Чете се за: 01:10 мин.
Кой е д-р Иса Али, убит в тежката катастрофа в София? Кой е д-р Иса Али, убит в тежката катастрофа в София?
Чете се за: 03:25 мин.
Румен Радев: Срещата в Аляска възстановява надеждата на всички ни за мир Румен Радев: Срещата в Аляска възстановява надеждата на всички ни за мир
Чете се за: 02:17 мин.
Съдът пусна под домашен арест 18-годишния, прегазил хора на тротоар в Слънчев бряг Съдът пусна под домашен арест 18-годишния, прегазил хора на тротоар в Слънчев бряг
Чете се за: 03:05 мин.
Частично бедствено положение беше обявено в Българово Частично бедствено положение беше обявено в Българово
Чете се за: 00:27 мин.

Водещи новини

Цяла нощ гасиха огнища в Българово, пожарът е овладян
Цяла нощ гасиха огнища в Българово, пожарът е овладян
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
„Коалицията на желаещите“ обсъжда сигурността на Украйна преди визитата на Зеленски във Вашингтон „Коалицията на желаещите“ обсъжда сигурността на Украйна преди визитата на Зеленски във Вашингтон
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Съдът решава дали да остави в ареста 21-годишния шофьор, врязал се в автобус в София Съдът решава дали да остави в ареста 21-годишния шофьор, врязал се в автобус в София
Чете се за: 01:17 мин.
Сигурност и правосъдие
Слънчево преди обяд, превалявания по-късно през деня Слънчево преди обяд, превалявания по-късно през деня
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Продължават усилията за потушаване на пожара над село Илинденци в...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Усмивки и червен килим: Без пробив в "стремежа към мир" в...
Чете се за: 06:47 мин.
По света
Европа след срещата Тръмп-Путин (ОБЗОР)
Чете се за: 03:15 мин.
По света
В разгара на летния сезон: Варна е зарината с едрогабаритни отпадъци
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ