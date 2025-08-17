Програма „Младежки практики“ дава шанс за работа на студенти и ученици до 29 години

Нов шанс за работа за младежи от 16 до 29 години дава програмата „Младежки практики“, финансирана по програма „Развитие на човешките ресурси“. Проектът дава възможност на фирми да наемат студенти и ученици през лятото, а държавата възстановява разходите за заплати и осигуровки за периода. От какви кадри се нуждае бизнесът и имат ли стимул за работа младите хора.

Александър е студент втори курс, а Ивайла завършва догодина гимназия. Вече месец работят по проекта в счетоводна кантора и са доволни, че така подпомагат семейния бюджет.

Александър Юруков – студент в ПУ „Паисий Хилендарски“: "За лятото само, два месеца, докато почне университетът пак. Защото ми е удобно и ми трябват пари. Главно подреждам документи на много фирми." Ивайла Димитрова – ученичка във ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери“, Пловдив: "Младите хора ги е страх да работят и чакат много често на родителите си за средства и подкрепа. И докато не почнеш да си вадиш сам парите, не разбираш много от нещата, които ти обясняват те цял живот."

Идеята е в програмата да се включат младежи, както безработни, така и учащи, за срок от 6 месеца, които да придобият практически умения.

Павлина Йорданова – управител на счетоводна кантора: "Ние сме ги взели за три месеца, тъй като те са ученици и студенти, които ще се върнат на пазара на труда. Бях пуснала една заявка за 6 месеца за човек, който да ползвам дългосрочно, но за съжаление такъв не се появи."

Само за месец и половина са одобрени 6 фирми, с които са сключени договори за 7 работни места. В областта по подписаните договори са 15 за 26 работни места.

Златка Куманова – старши експерт „Бюро по труда“, Пловдив: "Тези работни места са във вид на субсидия – възстановяване на разхода на работодателя върху минималната работна заплата, установена за страната и дължимите от него осигуровки. Най-важното е работодателите да нямат задължения към държавата."

Според Пламен Панчев от Тракия икономическа зона, инициативата е добра възможност за фирмите в региона, на които им е все по-трудно да привличат и задържат добри кадри в конкуренция с международния пазар на труда.

Инж. Пламен Панчев – директор на Тракия икономическа зона: "Не искам да го нарека битка, но реално е така. Това е едно състезание да създадем квалифицирани млади хора и тези млади хора да ги задържим тук във високотехнологични производства.

Програмата е отворена за кандидати до края на 2027 година.