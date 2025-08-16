25 години Български Рейки център: Почит към паметта на Даниела Кънева

25 години от създаването на българския Рейки център, който популяризира естеcтвената система за самовъзстановяване и хармонизация.

Присъстващите отдадоха и специална почит към журналистката Даниела Кънева и я определиха като повече от добър приятел на центъра. Легендата, която ни напусна през април, е известна с познанията си за културата и политиката на Индия и Япония, както и със знакови интервюта със световни лидери, показвани в десетки държави по света.

Диди Кей, както я наричахме в телевизията, беше и страстен познавач на човешката душа.