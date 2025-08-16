БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Румен Радев: Срещата в Аляска възстановява надеждата на...
Чете се за: 02:17 мин.
Българово: "Кошмар. Къде е България? Гори народът,...
Чете се за: 04:17 мин.
Частично бедствено положение беше обявено в Българово
Чете се за: 00:27 мин.
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на...
Чете се за: 05:05 мин.
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
Чете се за: 01:02 мин.

Кой е д-р Иса Али, убит в тежката катастрофа в София?

Милена Кирова
Всичко от автора
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Сирийският лекар Иса Али е жертвата на тежката катастрофа, при която автомобил се вряза с бясна скорост в автобус на градския транспорт в София.

Като добър лекар и човек, готов винаги да помогне ще го запомнят неговите познати и приятели. Далеч от родината, доктор Али имал кауза: да подкрепя сирийските бежанци.

Бясна скорост, един удар и край за доктор Иса Али - невинната жертва на чуждата безотговорност. Акрам Наюф познава лекаря от почти 15 години. Трудно му е да говори за него в минало време.

"Много добър човек, искрен човек, принципен човек. За съжаление нямал късмет, много труден живот. Загубихме един истински човек, защото тази професия - лекарската - това е най-хуманната професия", каза Акрам Наюф - Асоциация "Свободна Сирия".

Именно работата срещнала доктора с Делян Георгиев.

"С доктор Али сме работили заедно в Центъра за спешна медицинска помощ, когато аз бях новопостъпил лекар, съвсем млад лекар. Това е един сириец, който избяга от една война, за да загине в една друга война за жалост - нашата война по пътищата", коментира Делян Георгиев - кмет на Район "Изгрев", София.

Само преди три дни Акрам Наюф разговарял с доктора за последно.

"Той бил весел, даже той бил малко отслабнал - така в по-хубава форма и казах: "Браво на теб, докторе!", каза Акрам Наюф.

Но имал проблеми с документите в България.

"Той нямал статут. Имал постоянно пребиваване в България, после имал проблеми и останал без постоянно пребиваване. Подал е също документи за предоставяне на международна закрила, обаче молбата му била отхвърлена", обясни Акрам Наюф.

На квартира, без работа и докато сам имал нужда от помощ, доктор Али не спирал да помага на сирийските бежанци в София.

"Той е имал някакви контакти и е осигурил жилища на бежанците на по-ниски цени. Помагал е колкото е могъл", коментира Акрам Наюф.

"Човек, който казваше, че България е неговата втора родина и за жалост той остана завинаги в тази негова втора родина", каза Делян Георгиев.

Доктор Али няма роднини в България. Не е ясно и дали близките му вече са уведомени за трагедията. Остава открит въпросът кой ще се погрижи за погребението на лекаря. Сирийската общност у нас е готова да помогне. Тя ще бъде неговото семейство в поседния му път.

#София #лекар #катастрофа

