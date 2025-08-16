Съдът пусна под домашен арест 18-годишния, прегазил хора на тротоар в Слънчев бряг

Районният съд в Несебър пусна под домашен арест 18-годишното момче, което с атракционно АТВ се вряза в пешеходци в Слънчев бряг. С опасност за живота остават майката и 4-годишното ѝ момченце, които пострадаха най-тежко при инцидента. Други две деца и служител на близкия хотел също остават в болница.

Решението на съда да пусне под домашен арест обвиняемия и събирането на негови приятели в знак на подкрепа, предизвика напрежение сред близките на пострадалите.

Роднините настояват за по-тежка мярка за неотклонение на фона на критичното състояние на блъснатата 35-годишна жена и 4-годишното ѝ момченце. Двамата се борят за живота си в реанимацията на бургаската болница.

"Точните думи на лекаря са такива: Не мога да ви дам надежда, не мога и да ви я отнема. Това говори всичко", каза Юлиян Здравков, баща на две от пострадалите деца.

В съдебната зала 18-годишният Никола Бургазлиев заяви, че е искал да излезе с приятел да се позабавлява, но при тръгването с АТВ-то възникнал технически проблем.

"Спирачната система не е задействала, газта е залепнала, буквално, в долно положение и той абсолютно по никакъв начин не е успял да контролира превозното средство поради този технически дефект. Наистина се надявам хората да са добре. Това е огромното желание на Никола, той само за това говори", коментира Галина Колева, адвокат на обвиняемия.

Близките на пострадалите обаче оспорват тази версия. А кадри от охранителни камери са запечатели последните секунди преди сблъсъка.

"Влиза в завоя с висока скорост, влиза в насрещното платно. Насреща се появява един черен бус. Той се панира, влиза рязко надясно, подава още газ, даже се чуват моторите на електрическата машина. Това е врязване в тълпа. Това си е опит за убийство", разказа Юлиян Здравков. "Основният пропуск според нас на прокуратурата е грешната квалификация на деянието, защото става въпрос за изключително оживен район, изключително висока скорост и е на лице евентуален умисъл", заяви Георги Радков, адвокат на потърпевшите.

Защитата настоя за обстойна проверка на фирмата, отдала атракционното АТВ, тъй като преди две години с него е имало подобен инцидент. Решението на съда в Несебър може да се обжалва.