БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Българово: "Кошмар. Къде е България? Гори народът,...
Чете се за: 04:17 мин.
Частично бедствено положение беше обявено в Българово
Чете се за: 00:27 мин.
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на...
Чете се за: 05:05 мин.
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
Чете се за: 01:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Съдът пусна под домашен арест 18-годишния, прегазил хора на тротоар в Слънчев бряг

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Запази

Блъснатата 35-годишна жена и 4-годишното ѝ момченце се борят за живота си

годишно момченце годишната майка кома атв вряза пешеходци слънчев бряг
Слушай новината

Районният съд в Несебър пусна под домашен арест 18-годишното момче, което с атракционно АТВ се вряза в пешеходци в Слънчев бряг. С опасност за живота остават майката и 4-годишното ѝ момченце, които пострадаха най-тежко при инцидента. Други две деца и служител на близкия хотел също остават в болница.

Решението на съда да пусне под домашен арест обвиняемия и събирането на негови приятели в знак на подкрепа, предизвика напрежение сред близките на пострадалите.

Роднините настояват за по-тежка мярка за неотклонение на фона на критичното състояние на блъснатата 35-годишна жена и 4-годишното ѝ момченце. Двамата се борят за живота си в реанимацията на бургаската болница.

"Точните думи на лекаря са такива: Не мога да ви дам надежда, не мога и да ви я отнема. Това говори всичко", каза Юлиян Здравков, баща на две от пострадалите деца.

В съдебната зала 18-годишният Никола Бургазлиев заяви, че е искал да излезе с приятел да се позабавлява, но при тръгването с АТВ-то възникнал технически проблем.

"Спирачната система не е задействала, газта е залепнала, буквално, в долно положение и той абсолютно по никакъв начин не е успял да контролира превозното средство поради този технически дефект. Наистина се надявам хората да са добре. Това е огромното желание на Никола, той само за това говори", коментира Галина Колева, адвокат на обвиняемия.

Близките на пострадалите обаче оспорват тази версия. А кадри от охранителни камери са запечатели последните секунди преди сблъсъка.

"Влиза в завоя с висока скорост, влиза в насрещното платно. Насреща се появява един черен бус. Той се панира, влиза рязко надясно, подава още газ, даже се чуват моторите на електрическата машина. Това е врязване в тълпа. Това си е опит за убийство", разказа Юлиян Здравков.

"Основният пропуск според нас на прокуратурата е грешната квалификация на деянието, защото става въпрос за изключително оживен район, изключително висока скорост и е на лице евентуален умисъл", заяви Георги Радков, адвокат на потърпевшите.

Защитата настоя за обстойна проверка на фирмата, отдала атракционното АТВ, тъй като преди две години с него е имало подобен инцидент. Решението на съда в Несебър може да се обжалва.

#АТВ #слънчев бряг #инцидент

Последвайте ни

ТОП 24

След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти
1
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти
Посланията на срещата за мир в Украйна: "Няма споразумение - докато няма споразумение"
2
Посланията на срещата за мир в Украйна: "Няма споразумение -...
Исторически разговори за бъдещето на Украйна: Започна срещата на Тръмп и Путин в Аляска
3
Исторически разговори за бъдещето на Украйна: Започна срещата на...
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
4
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
Тръмп след срещата в Аляска: Путин и Зеленски ще организират среща за прекратяване на огъня в Украйна
5
Тръмп след срещата в Аляска: Путин и Зеленски ще организират среща...
Зеленски: Разчитаме на Америка
6
Зеленски: Разчитаме на Америка

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
2
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
3
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
4
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
5
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
6
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...

Още от: Регионални

Българово: "Кошмар. Къде е България? Гори народът, горят му и къщите"
Българово: "Кошмар. Къде е България? Гори народът, горят му и къщите"
Частично бедствено положение беше обявено в Българово Частично бедствено положение беше обявено в Българово
Чете се за: 00:27 мин.
Пожар обхвана около 20 имота в покрайнините на сливенското село Селиминово Пожар обхвана около 20 имота в покрайнините на сливенското село Селиминово
Чете се за: 00:45 мин.
Мъж е с тежки наранявания, след като е прегазен от свой съсед в Сливен Мъж е с тежки наранявания, след като е прегазен от свой съсед в Сливен
Чете се за: 00:40 мин.
Голям пожар избухна край Българово, евакуират живущите на юг от града Голям пожар избухна край Българово, евакуират живущите на юг от града
Чете се за: 01:07 мин.
Верижна катастрофа ограничи движението през Прохода на Републиката Верижна катастрофа ограничи движението през Прохода на Републиката
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Румен Радев: Срещата в Аляска възстановява надеждата на всички ни за мир
Румен Радев: Срещата в Аляска възстановява надеждата на всички ни...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Българово: "Кошмар. Къде е България? Гори народът, горят му и къщите" Българово: "Кошмар. Къде е България? Гори народът, горят му и къщите"
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Усмивки и червен килим: Без пробив в "стремежа към мир" в Украйна (ОБЗОР) Усмивки и червен килим: Без пробив в "стремежа към мир" в Украйна (ОБЗОР)
Чете се за: 06:47 мин.
По света
Голям пожар избухна край Българово, евакуират живущите на юг от града Голям пожар избухна край Българово, евакуират живущите на юг от града
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Какви са реакциите в Украйна след срещата Тръмп-Путин?
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Пожар обхвана около 20 имота в покрайнините на сливенското село...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Заловиха 245 кг марихуана на българо-турската граница
Чете се за: 02:10 мин.
Балкани
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ