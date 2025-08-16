Пламен Константинов: Нереално е да говорим за медал от световното

Бившият селекционер и капитан на България Пламен Константинов заяви, че мъжкият ни тим трудно ще се стигне до призови места на предстоящото световно първенство по волейбол във Филипините. Константинов даде ексклузивно интервю за БНТ по време на подготовката на клубния му отбор Локомотив (Новосибирск) във Варна.

„За медал, според мен, е нереалистично да се говори. Според мен, това са добри пожелания, естествено, но аз съм реалист. Не мисля, че сме готови за медал. Групата не е лесна. И с оглед на това, че излизат два от четирите отбора, безспорно, са много изравнени силите. Много сме близко и с Германия и със Словения в момента, така че може би и малко късмет и шанс да направим добрия си мач в определен ден“, коментира Констинов.