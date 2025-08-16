БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на...
Чете се за: 05:05 мин.
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
Чете се за: 01:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пламен Константинов: Нереално е да говорим за медал от световното

Спорт
Бившият селекционер и капитан на България даде ексклузивно интервю за БНТ.

Пламен Константинов
Бившият селекционер и капитан на България Пламен Константинов заяви, че мъжкият ни тим трудно ще се стигне до призови места на предстоящото световно първенство по волейбол във Филипините. Константинов даде ексклузивно интервю за БНТ по време на подготовката на клубния му отбор Локомотив (Новосибирск) във Варна.

„За медал, според мен, е нереалистично да се говори. Според мен, това са добри пожелания, естествено, но аз съм реалист. Не мисля, че сме готови за медал. Групата не е лесна. И с оглед на това, че излизат два от четирите отбора, безспорно, са много изравнени силите. Много сме близко и с Германия и със Словения в момента, така че може би и малко късмет и шанс да направим добрия си мач в определен ден“, коментира Констинов.

Пламен Константинов

Водещи новини

След срещата Тръмп-Путин: Ще има ли втора среща Зеленски-Путин-Тръмп?
След срещата Тръмп-Путин: Ще има ли втора среща Зеленски-Путин-Тръмп?
Чете се за: 08:07 мин.
По света
Европейските лидери за срещата Тръмп-Путин: “Няма сделка, докато няма сделка” Европейските лидери за срещата Тръмп-Путин: “Няма сделка, докато няма сделка”
Чете се за: 03:55 мин.
По света
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти
Чете се за: 05:05 мин.
По света
Голям пожар избухна край Българово, евакуират живущите на юг от града Голям пожар избухна край Българово, евакуират живущите на юг от града
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Загиналият в тежката катастрофа в София е сирийски лекар
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Заловиха 245 кг марихуана на българо-турската граница
Чете се за: 02:10 мин.
Балкани
Продължава борбата с пожара край село Илинденци в Пирин
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Започна възстановяването на железопътната инфраструктура след...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
