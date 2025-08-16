Симеон Гаспаров за срещата Тръмп - Путин: Объркване в САЩ, притеснение в Европа и радост в Москва

Наистина потресаващо е положението тук след срещата на Тръмп и Путин. Объркване в Съединените щати, определено притеснение в Европа и голяма радост в Москва. Това каза на живо от Чикаго в “Денят започва в събота и неделя” кореспондентът на БНТ Симеон Гаспаров.

“Най-добре тук може би описаха срещата колегите журналисти от “New York Post”, които пуснаха заглавие “Нет deal” - “нет” на руски и “deal” като сделка, така и не се получи. Другите медии повторят, че дори червеният килим не помогна на Тръмп да постигне това, което се очакваше. А пък други медии даже се пошегуваха - малко черен хумор, тъй като Путин каза: “Здравей, съседе, ние знаем колко се пак са близки Съединените щати и Русия”, а медиите казаха, че не е много хубаво съседът ти да е Путин и да питат Украйна за това”, допълни Гаспаров.

Според него изводите от срещата в Аляска са:

“Няколко пъти други медии казаха това, че ако не си ядро на сила и не си поканен на масата, значи си в менюто. За съжаление, това се случва и в момента с Украйна. Не бих казал, че няма оптимизъм, защото Европа се събужда, Украйна продължава да отстоява своите позиции, вече трета година продължава тази война, пък виждаме, че само 20%, са завзети от страна на Русия, съпротивата, продължава. Украйна има пълната подкрепа на Европа. Въпросът е, че Тръмп не може да постигне това, което се очакваше от него, но, има някаква надежда да продължи”, коментира още Гаспаров.

