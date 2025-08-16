Вълна от съпричастност в помощ на семейство, останало без дом след пожар

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
от БНТ , Репортер: Павел Петров
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Жители и приятели се притекоха на помощ, за да разчистят останките и да съберат малкото останали лични вещи

Вълна от съпричастност в плевенското село Горна Митрополия, след като пожар изпепели до основи дома на семейство с две деца. Жители и приятели се притекоха на помощ, за да разчистят останките и да съберат малкото останали лични вещи. Мащабна е и подкрепата в социалните мрежи.

Едно семейство с две деца останали с празни ръце пред руините на вчерашния си живот. Така изглежда съдбата на Даниела Христова и близките ѝ, чиито дом и спомени бяха превърнати в пепел само за половин час.

"Бях изнесла абсолютно всичко от стаичката, за да пренаредя. Многото изнесени кашони и най-вероятно някъде запалка, която нещо ползваме или нямам представа, какво се е случило, но най-вероятно се случва буквално в момента, в който излизам, защото след 15 минути просто ми звънна телефона и ме попитаха: "Дани, къде си? Къщата ти гори". Всяка една стотинка и минута е вложена в този дом", каза Даниела Христова.

Даниела е добре позната с благотворителната си дейност – участвала е в редица каузи за деца в неравностойно положение и в протести за пътна безопасност в Плевен. В момента, когато къщата и пламва, тя е била именно в дом за деца, за да дари дрехи. Днес, по ирония на съдбата, тя самата има нужда от помощ.

"През вас да кажа на всички хора с добри сърца, които ми даряват пари, които познавам и не познавам. Хора, които ми пишат, да ме подкрепят дори с думи, със съвети, благодаря ви от сърце. И понеже преди 5 минути намерихме златната ми Богородица, която търсехме от вчера, Бог да пази и благославя всички ви," споделя Даниела Христова.

Миглена Цанова е една от доброволците, които се притичат на помощ минути след пожара.

"Голям ужас. Все едно виждаш Ада. От една прекрасна къща с много хубави спомени, техни снимки и техни преживявания, нищо не е останало. Просто децата останаха без покрив. В такъв момент трябва хората да се активират и да помагат. Дали с физическа помощ, дали с емоционална подкрепа, дали с финанси", каза Миглена Цанова.

А дотогава Даниела и семейството ѝ ще опитат да запазят вярата и усмивките си, знаейки, че не са сами.

