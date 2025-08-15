Милен Керемедчиев: Прекратяването на бойните действия може да бъде счетено за пробив в преговорите между САЩ и Русия

Пред Володимир Зеленски не стои възможност за отказ от територия, заяви той
Прекратяването на бойните действия от страна на Русия в Украйна, може да бъде счетено за пробив в дипломатическите преговори между САЩ и Русия. Това заяви пред "По света и у нас" минути преди началото на разговорите между Путин и Тръмп бившият зам.-външен министър Милен Керемедчиев.
По думите му, пред президента на Украйна Володимир Зеленски не стои възможност за отказ от територия и подобна опция надали ще бъде договорена.
Това би довело до гражданска война в страната му, смята Керемедчиев.
