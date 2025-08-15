БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

И Путин кацна в Аляска
Чете се за: 01:37 мин.
Тръмп кацна в Аляска за разговорите с Путин
Чете се за: 01:42 мин.
Повдигнаха обвинение на шофьора на АТВ-то, който се вряза...
Чете се за: 04:32 мин.
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между...
Чете се за: 02:52 мин.
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София...
Чете се за: 02:00 мин.
Потушен е пожарът от дерайлиралия товарен влак с цистерни...
Чете се за: 00:57 мин.
Трима души са с опасност за живота след тежката...
Чете се за: 00:50 мин.
Товарен влак с цистерни гори край село Пясъчево
Чете се за: 01:45 мин.

Милен Керемедчиев: Прекратяването на бойните действия може да бъде счетено за пробив в преговорите между САЩ и Русия

Чете се за: 00:45 мин.
По света
Пред Володимир Зеленски не стои възможност за отказ от територия, заяви той

Прекратяването на бойните действия от страна на Русия в Украйна, може да бъде счетено за пробив в дипломатическите преговори между САЩ и Русия. Това заяви пред "По света и у нас" минути преди началото на разговорите между Путин и Тръмп бившият зам.-външен министър Милен Керемедчиев.

По думите му, пред президента на Украйна Володимир Зеленски не стои възможност за отказ от територия и подобна опция надали ще бъде договорена.

Това би довело до гражданска война в страната му, смята Керемедчиев.

