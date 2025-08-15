Зеленски: Разчитаме на Америка

Володимир Зеленски заяви днес, че разчита на Доналд Тръмп за слагане край на войната. Според украинския лидер важно е предстоящата среща на върха между Съединените щати и Русия да отвори път към "справедлив мир", както и последващи тристранни разговори между лидерите на Украйна, Русия и Съединените щати.

"Време е войната да приключи и Русия трябва да предприеме необходимите стъпки. Разчитаме на Америка", написа Зеленски. Междувременно Елисейският дворец съобщи, че президентът Макрон е разговарял с украинския лидер, двамата са се разбрали отново да осъществят контакт след срещата Тръмп- Путин в Аляска.