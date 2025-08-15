Зеленски: Разчитаме на Америка
Володимир Зеленски заяви днес, че разчита на Доналд Тръмп за слагане край на войната. Според украинския лидер важно е предстоящата среща на върха между Съединените щати и Русия да отвори път към "справедлив мир", както и последващи тристранни разговори между лидерите на Украйна, Русия и Съединените щати.
"Време е войната да приключи и Русия трябва да предприеме необходимите стъпки. Разчитаме на Америка", написа Зеленски. Междувременно Елисейският дворец съобщи, че президентът Макрон е разговарял с украинския лидер, двамата са се разбрали отново да осъществят контакт след срещата Тръмп- Путин в Аляска.
Володимир Зеленски- президент на Украйна: Получаваме информация от региони в Украйна след руски удари. Суми- руски удар на централния пазар. Днепър - удари по градове и предприятия. Запорожие, Херсон, Донецка област - целенасочени руски удари. Тази война продължава. Продължава точно защото няма заповед, няма индикация, че Москва се готви да прекрати тази война. В деня на преговорите те убиват хора, това говори много. Разчитаме на силната американска позиция. Всичко ще зависи от нея. Срещата на лидерите е необходима. Най-малкото на Украйна, Съединените щати и руската страна. Само този формат може да доведе до ефективни решения. Нужни са гаранции за сигурност . Силно необходим е дълготраен мир. Всички знаят ключовите цели. Намеренията на Русия са да демонстрира сила преди срещата в Аляска. Но за окупатора това завършва с унищожение на неговите сили.