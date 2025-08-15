На Голяма Богородица: Хиляди миряни почетоха деня на Успението на Божията майка (ОБЗОР)

Днес е Голяма Богородица, денят на Успението на Божията майка. Света Богородица е особено тачена у нас като закрилница на майките и семейното огнище. За втора поредна година българският патриарх служи на днешния ден в Кюстендил, а Бачковският и Троянският манастир отбелязаха храмовите си празници.

На Голяма Богородица стотици вярващи от Кюстендил дойдоха в църквата, носеща нейното име. Освен храмов празник, днешния ден е и духовен празник на Кюстендил, известен още като Панагия или приготвяне на хляба, с който Иисус Христос нахранил учениците си. Патриарх Даниил освети хлябовете и се помоли Богородица да закриля народа ни.

Патриарх Даниил: "От нея няма да чуем някакави гръмки фрази, но това, което ни е казала: "Каквото ви каже - сторете!". Да изпълним тоя неин майчин завет и ще видим ползата за себе си. Честит и благословен празник, божието благословение да бъде върху всички нас!"

Троянският манастир отбеляза храмовия си празник. Кулминацията беше литийното шествие с чудотворната икона на Света Богородица Троеручица. То измина пътя от храма до параклиса, където иконата е сътворила първото си чудо.

- Просто ни харесва тук и вярата ни води насам. - Вълнението е по-голямо, емоцията.

Храмов празник има и Бачковският манастир. Стотици вярващи се струпаха пред вратата на светата обител още в ранни зори. Часове наред те чакаха търпеливо, за да се поклонят пред чудотворната икона "Света Богородица Умиление".

йеромонах Евтимий: "Никой не ходи при пресъхнал извор да почерпи вода, така и с иконата на Божията майка - всеки идва, за да почерпи нейното благословение."

На днешния ден преди две хилядолетия Богородица починала, но смъртта ѝ била лека като сън, затова я нарекли Успение. Народът ни я почита като закрилница на майките и семейството и в трудни минути именно към нея отправя молитвите си.