БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Повдигнаха обвинение на шофьора на АТВ-то, който се вряза...
Чете се за: 04:32 мин.
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между...
Чете се за: 02:52 мин.
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София...
Чете се за: 02:00 мин.
Потушен е пожарът от дерайлиралия товарен влак с цистерни...
Чете се за: 00:57 мин.
Трима души са с опасност за живота след тежката...
Чете се за: 00:50 мин.
Товарен влак с цистерни гори край село Пясъчево
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

На Голяма Богородица: Хиляди миряни почетоха деня на Успението на Божията майка (ОБЗОР)

bnt avatar logo от Екип на "По света и у нас"
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Запази
голяма богородица хиляди миряни почетоха деня успението божията майка обзор
Снимка: БТА
Слушай новината

Днес е Голяма Богородица, денят на Успението на Божията майка. Света Богородица е особено тачена у нас като закрилница на майките и семейното огнище. За втора поредна година българският патриарх служи на днешния ден в Кюстендил, а Бачковският и Троянският манастир отбелязаха храмовите си празници.

На Голяма Богородица стотици вярващи от Кюстендил дойдоха в църквата, носеща нейното име. Освен храмов празник, днешния ден е и духовен празник на Кюстендил, известен още като Панагия или приготвяне на хляба, с който Иисус Христос нахранил учениците си. Патриарх Даниил освети хлябовете и се помоли Богородица да закриля народа ни.

Патриарх Даниил: "От нея няма да чуем някакави гръмки фрази, но това, което ни е казала: "Каквото ви каже - сторете!". Да изпълним тоя неин майчин завет и ще видим ползата за себе си. Честит и благословен празник, божието благословение да бъде върху всички нас!"

Троянският манастир отбеляза храмовия си празник. Кулминацията беше литийното шествие с чудотворната икона на Света Богородица Троеручица. То измина пътя от храма до параклиса, където иконата е сътворила първото си чудо.

- Просто ни харесва тук и вярата ни води насам.

- Вълнението е по-голямо, емоцията.

Храмов празник има и Бачковският манастир. Стотици вярващи се струпаха пред вратата на светата обител още в ранни зори. Часове наред те чакаха търпеливо, за да се поклонят пред чудотворната икона "Света Богородица Умиление".

йеромонах Евтимий: "Никой не ходи при пресъхнал извор да почерпи вода, така и с иконата на Божията майка - всеки идва, за да почерпи нейното благословение."

снимки: БТА

На днешния ден преди две хилядолетия Богородица починала, но смъртта ѝ била лека като сън, затова я нарекли Успение. Народът ни я почита като закрилница на майките и семейството и в трудни минути именно към нея отправя молитвите си.

#Българският патриарх Даниил #Троянският манастир #успение богородично #Голяма Богородица #Бачковския манастир #Света Богородица

Последвайте ни

ТОП 24

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
2
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
3
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
Преди влизането на еврото: Обучават служителите в пощите как да обменят пари
4
Преди влизането на еврото: Обучават служителите в пощите как да...
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
5
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...
Левски матира Сабах и се класира за плейофите в Лигата на конференциите
6
Левски матира Сабах и се класира за плейофите в Лигата на...

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
2
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
3
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
4
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
5
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса подкрепят въвеждането на еврото
6
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса...

Още от: Регионални

Протест във Варна пред заведението на Пламенка Димитрова, която подаде сигнала срещу кмета Благомир Коцев
Протест във Варна пред заведението на Пламенка Димитрова, която подаде сигнала срещу кмета Благомир Коцев
Временна глътка въздух: АГ отделението в Перник отново приема пациенти Временна глътка въздух: АГ отделението в Перник отново приема пациенти
Чете се за: 02:07 мин.
Седем нарушения за 14 дни и смърт на пътя: Как 21-годишен шофьор предизвика трагедия в София (ОБЗОР) Седем нарушения за 14 дни и смърт на пътя: Как 21-годишен шофьор предизвика трагедия в София (ОБЗОР)
Чете се за: 05:00 мин.
МВР на лов за фалшиви шофьорски книжки в София МВР на лов за фалшиви шофьорски книжки в София
Чете се за: 00:20 мин.
Областният управител на София: Твърденията за "масова продажба" са грубо изопачаване на програмата за държавни имоти Областният управител на София: Твърденията за "масова продажба" са грубо изопачаване на програмата за държавни имоти
Чете се за: 01:22 мин.
33 екипажа стартираха в регатата "Кор Кароли" (ВИДЕО) 33 екипажа стартираха в регатата "Кор Кароли" (ВИДЕО)
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Седем нарушения за 14 дни и смърт на пътя: Как 21-годишен шофьор предизвика трагедия в София (ОБЗОР)
Седем нарушения за 14 дни и смърт на пътя: Как 21-годишен шофьор...
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
МВР на лов за фалшиви шофьорски книжки в София МВР на лов за фалшиви шофьорски книжки в София
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Пожар избухна в руенското село Разбойна, горят къщи (СНИМКИ) Пожар избухна в руенското село Разбойна, горят къщи (СНИМКИ)
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
"Стана като ден, после видях пожара": На косъм от трагедия се размина село Пясъчево (ОБЗОР) "Стана като ден, после видях пожара": На косъм от трагедия се размина село Пясъчево (ОБЗОР)
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Повдигнаха обвинение на шофьора на АТВ-то, който се вряза в...
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Срещата Тръмп - Путин: Разговор за мир или за бизнес?
Чете се за: 05:15 мин.
По света
Европа преди срещата между Тръмп и Путин - какви са очакванията?
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Временна глътка въздух: АГ отделението в Перник отново приема пациенти
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ