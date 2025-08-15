БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Повдигнаха обвинение на шофьора на АТВ-то, който се вряза...
Чете се за: 04:32 мин.
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между...
Чете се за: 02:52 мин.
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София...
Чете се за: 02:00 мин.
Потушен е пожарът от дерайлиралия товарен влак с цистерни...
Чете се за: 00:57 мин.
Трима души са с опасност за живота след тежката...
Чете се за: 00:50 мин.
Товарен влак с цистерни гори край село Пясъчево
Чете се за: 01:45 мин.

Седем нарушения за 14 дни и смърт на пътя: Как 21-годишен шофьор предизвика трагедия в София (ОБЗОР)

Алекс Христов
Всичко от автора
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Младият водач се вряза в автобус на градския транспорт, загина един човек, шестима души са ранени

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Задържан и под охрана в болница е 21-годишният водач, който тази нощ се вряза в автобус на градския транспорт в София и уби един човек. Ранени са още шестима души като трима от тях са с опасност за живота в реанимация. Шофьорът, предизвикал инцидента е с книжка от началото на месеца. За две седмици той е успял да се сдобие със 7 фиша за нарушения. Последните два от тях - часове преди фаталната катастрофа.

  • два пъти е глобен от полицията
  • по данни на свидетели - движил се е с изключително висока скорост
  • клип с травмиращо съдържание, който показва момента на катастрофата
  • повдигнаха се въпроси около правоспособността на младия водач
  • разговаряхме със собственика на автошколата, в която е карал курса
  • СДВР започна масови проверки в кварталите за водачи със съмнителни шофьорски книжки

1:46 часа през нощта на кръстовището на бул. "Константин Величков" и "Възкресение". Лек автомобил с огромна скорост се врязва в автобус от нощната линия на градския транспорт в София.

- Чух удара и видях един дим…

21-годишният шофьор на колата е с книжка от началото на месеца.

комисар Мартин Цурински - зам.-началник на "Пътна полиция" към СДВР: "Правоспособен от 1 август тази година. Съвсем млад водач, с две седмици стаж зад волана, същият има съставени за тези две седмици 6 фиша, които са за маловажни нарушения."

Последните две санкции идват броени часове преди фаталния инцидент - заради липса на аптечка и пожарогасител в колата.

Властите проверяват как е получил свидетелството си за управление.

Гроздан Караджов - министър на транспорта и съобщенията: "Автошколата, която му е провела изпита ще бъде проверена. Ще включва и преглеждането на записите, в случая ще видим до колко реалистично му е дадена правоспособността да бъде водач."

От автошколата, в която младежът е карал шофьорския си курс, отказаха коментар докато тече разследването. "По света и у нас" разполага с кадри от самия изпит.

Полицията започна проверки в няколко столични квартала за водачи със съмнителни книжки.

При фаталния удар снощи на място загива сирийски гражданин, който пътува в автобуса. Шестима души са ранени, сред тях 67-годишния водач на автобуса, 65-годишен кондуктор и шофьора, предизвикал катастрофата.

комисар Мартин Цурински - зам.-началникът на "Пътна полиция" към СДВР: "В автомобила са били още 4 лица - две момичета, които са се возили, са хоспитализирани с опасност за живота."

Пробите за алкохол и наркотици на младия шофьор са отрицателни.

комисар Мартин Цурински - зам.-началникът на "Пътна полиция" към СДВР: "На водача на автобуса са издадени медицински талони за изследвания, защото здравословното му състояние към момента не са позволявали тестове."

Ранените са откарани във Военномедицинска академия и в "Пирогов". Трима са с опасност за живота

генерал-майор проф. Венцислав Мутафчийски, началник на ВМА: "Остава състоянието тежко и критично на двама от пациентите, които са в реанимация."

доц. Силви Кирилов, министър на здравеопазването: "След като са в реанимация, са в непосредствена опасност за живота. Сега там също са мобилизирани всички ресурси."

снимки: БТА, БГНЕС

Предстои автотехническата експертиза да покаже с каква скорост се е движел автомобилът. По информация на БНТ той е на лизингова компания. По случая е образувано досъдебно производство.

#тежка катастрофа в София #катастрофа с автобус на градския транспорт #катастрофа с автобус

