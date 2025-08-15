33 екипажа стартираха в регатата "Кор Кароли" (ВИДЕО)

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
от БНТ , Репортер: Петър Дойкински
У нас
Снимка: БНТ
33 екипажа стартираха в юбилейното 25-то издание на регата “Кор Кароли” за килови яхти. Зрелищното състезание е посветено на капитан Георги Георгиев, който извършва първото българско околосветско плаване през 1976-1977 година.

Състезателната част на регатата започна с гонки “срещу и по вятъра” във Варненския залив. Екипажите се радваха на добри ветрови условия, но трябваше да се справят с големи вълни, а рисковите маневри започнаха още от старта на първата гонка.

Състезанието продължава в събота с етап от Варна до Балчик, а в неделя ветроходците ще карат от Варна до Свети Влас. В понеделник е финалът на регатата в Бургас.

По случай Празника на Варна в акваторията на Морска гара се проведоха демонстративни гонки с драконови лодки. В тях участваха професионални треньори и деца, които тренират кану-каяк и академично гребане.

#регата Кор Кароли #"Кор Кароли" #регата #Варна

