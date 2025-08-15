Пожар избухна в руенското село Разбойна, има засегнати къщи (СНИМКИ)

Пожар избухна в село Разбойна край Руен. Сигналът за инцидента е подаден около 15:00 часа днес. По информация на пожарната служба в Бургас са се запалили няколко къщи.

Обстановката в село Разбойна постепенно започва да се успокоява след големия пожар. Преди около 3 часа жителите буквално бяха изпаднали в паника, тъй като заради силния вятър огънят и пламъците достигнаха до къщите им. Засегнати са общо четири имота.

Една къща е с частично изгорял покрива. По останалите три има нанесени щети по фасадите. Напълно унищожени са още дворни площи, две стопански постройки, земеделска продукция, като има и загинали животни. За щастие пострадали хора няма.

След като пламъците преминаха през селото, те се насочиха към гората, но благодарение на усилията на огнеборците, пожарът не навлезе в нея. По-рано част от жителите бяха евакуирани, но вече са в домовете си. Продължават да обливат с кофи с вода пред имотите си, тъй като страхът все още не ги е напуснал. Дежурни екипи на пожарната ще останат на място през цялата нощ.

Вижте още в прякото включване на Елеана Цанова